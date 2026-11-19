Uşak'ta yol kontrolleri hayvan sağlığını hedefliyor

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü amacıyla kent genelinde yol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, taşımacılık sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirmek için yoğun bir saha çalışması yürütüyor.

denetimlerin kapsamı:

Gerçekleştirilen kontrollerde nakledilen hayvanların sağlık durumu titizlikle inceleniyor; ekipler sevk ve nakil belgeleri ile taşıma şartlarıın mevzuata uygunluğunu kontrol ediyor. Araçlarda hijyen, hayvanların barınma şartları ve nakil sürecindeki stres faktörleri de değerlendirilerek, taşımacılığın güvenli olması sağlanmaya çalışılıyor.

amaçlar ve sürdürülebilirlik:

Yapılan çalışmaların temel hedefi, hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi olarak belirtiliyor. Ayrıca denetimler, hayvancılık sektöründe sürdürülebilir üretimin desteklenmesine katkı sağlayacak şekilde planlanıyor. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin kesintisiz devam edeceğini bildiriyor.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN DENETİMİNDEN.