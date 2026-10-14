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Kumluca'da iki öğretmenin ardı ardına kaybı okulları yasa boğdu

Antalya Kumluca'da iki matematik öğretmeni hayatını kaybetti; İbrahim Gürsoy evinde ölü bulundu, Hanife Özdoğan Söylemez trafik kazasında yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kumluca'da iki öğretmenin ardı ardına kaybı okulları yasa boğdu

Kumluca'da eğitim camiasında derin üzüntü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde görev yapan iki öğretmenin vefatı, yerel eğitim çevrelerinde büyük üzüntü yarattı. Darıyemezler Ortaokulu öğretmeni İbrahim Gürsoy (44) evinde ölü bulunurken, Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Hanife Özdoğan Söylemez ise geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İbrahim Gürsoy'un evinde bulunması:

Edinilen bilgilere göre, Matematik öğretmeni İbrahim Gürsoy derslerin ardından annesiyle yaşadığı eve döndü. Akşam yemeğinin ardından annesiyle sohbet eden Gürsoy, daha sonra odasına geçip uyudu. Ertesi sabah annesinin odasına girdiğinde Gürsoy'u hareketsiz halde bulması üzerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk incelemede Gürsoy'un kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği değerlendirildi ve kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Cenazenin bugün saat 10.00'da kılınacak cenaze namazının ardından baba ocağı Altınyaka'da toprağa verileceği bildirildi.

Hanife Özdoğan Söylemez'in kaza ve tedavi süreci:

Diğer yandan, Matematik öğretmeni Hanife Özdoğan Söylemez, Cumartesi günü Antalya kent merkezi, havalimanı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Söylemez, kazanın ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yaklaşık 2 gündür tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Söylemez, dün akşam hayatını kaybetti.

Hanife Özdoğan Söylemez'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Kumluca 100. Yıl Camisi'nde kılınacağı ve ardından Kumluca Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği açıklandı.

Her iki öğretmenin vefatı, ilçedeki öğrenciler, veliler ve meslektaşları arasında derin bir yasa yol açtı; okullarda ve eğitim çevrelerinde taziye ve başsağlığı mesajları paylaşılmaya başlandı.

DARIYEMEZLER ORTAOKULU MATEMATİK ÖĞRETMENİ İBRAHİM GÜRSOY

DARIYEMEZLER ORTAOKULU MATEMATİK ÖĞRETMENİ İBRAHİM GÜRSOY

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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