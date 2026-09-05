Kumrunun yuvası mikseri parkta tuttu: firma aracın çalıştırılmasını yavrular uçana dek erteledi

Mikserin üzerindeki yuva ve alınan karar:

Hatay'ın Kumlu ilçesinde çalışan şoför Mulla Biçer, park halindeki beton mikserinin kazan çevresinde bir kumru yuvası olduğunu fark etti. Durumu firma yetkililerine bildiren Biçer'in girişimiyle, firma aracın kullanımını kuşların zarar görmemesi için durdurma kararı aldı. Araç üzerinde 'Dikkat kuş yuvası var' yazılı bir uyarı kağıdı asıldı ve mikser, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak şekilde parkta bekletiliyor.

Firma yetkililerinin kararı sonucunda, yumurtadan yavruların çıkmasıyla geçen 21 günlük kuluçka süresi tamamlandı; şimdi ise yavruların uçma döneminin sonlanacağı yaklaşık 45 günlük süre bekleniyor. Bu süreçte araç sadece park halinde tutuluyor ve üretim akışı bu araç üzerinden yapılmıyor.

Günlük bakım ve çalışanların rolü:

Yuvayı ilk fark eden ve durumu aktaran isim olan Mulla Biçer, konuyu patronları Mustafa ve Resul Bey'e ilettiklerini anlattı. Biçer, 'Yumurtayı gördükten sonra aracın park yerinde kalmasına ve iş yapılmamasına karar verildi' diyerek sürecin nedenini açıkladı. Ortaya çıkan yavruların güvenliği için araç bilinçli olarak kullanılmıyor.

Çalışanlardan Hamza Cankır, sabahları gelip anne kumruya ve yavrulara yem ve su verdiğini aktarıyor. Hamza, evinde beslediği kuştan edindiği tecrübe sayesinde günlük bakım işini üstlendiğini belirtiyor ve 'Kuşların büyümesini bekliyoruz, inşallah kanatlanıp uçarlar' ifadelerini kullanıyor. Bu gayret, yuvanın korunmasına ve yavruların beslenmesine doğrudan katkı sağlıyor.

İş güvenliği ve farkındalık önlemleri:

Yuvanın zarar görmemesi için araca asılan uyarı yazısı, başkalarının bilmeden aracı çalıştırıp yuvayı dağıtmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Biçer, arkadaşlarının da itina gösterdiğini ve sürece saygı duyduğunu vurguluyor. Firma çalışanlarının bu tutumu, küçük bir yerel operasyonun doğaya sağduyulu yaklaşımının örneği olarak dikkat çekiyor.

Şu anda mikser parkta bekliyor; yumurtaların görülmesinden itibaren geçen kuluçka süresi tamamlandığı için sonraki adım, yavruların uçma süresinin bitmesiyle aracın tekrar hizmete alınması olacak. Firma, kumru tekrar yumurtlamazsa aracın çalıştırılmasına izin verileceğini belirtiyor.

Bu olay, iş sahalarında doğaya karşı alınabilecek basit ama etkili önlemler ile çalışan duyarlılığının nasıl somut sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Kumlu'daki çalışanların günlük bakım çabası ve asılan uyarı notu, yuvanın korunmasında belirleyici rol oynadı.

HATAY'DA BETON MİKSERİNE YUVA YAPAN KUMRUNUN YUMURTADAN ÇIKAN YAVRULARI UÇANA KADAR FİRMA TARAFINDAN ARACIN ÇALIŞTIRILMAMASI KARARI ALINDI