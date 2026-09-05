Damper kopunca kontrolü kaybetti: tır üst geçide takılıp tarlaya devrildi

Kaza ve müdahale:

Tokat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerindeki Mehmet Emin Tokadi Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen kazada, Y.A. (65) idaresindeki 60 BK 928 plakalı tır, yükünü boşalttıktan sonra Turhal istikametinden Tokat yönüne seyrederken aracın damper kısmı havaya kalktı.

Açılan damper, bulvardaki yaya üst geçidine çarparak oraya takıldı; çarpmanın şiddetiyle damper tırdan koparken, sürücünün kontrolünü kaybettiği araç karşı şeride geçip yol kenarındaki tarlaya devrildi.

damperin üst geçide takılması:

Üst geçide takılan damper, çarpmanın etkisiyle araçtan ayrıldı ve üst geçide asılı kaldı. Olay yerine ilk olarak sağlık, polis ve ilgili ekipler sevk edildi; ekipler, üst geçide sıkışan damperin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

araç devrilmesi ve yaralı sürücü:

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü Y.A. (65)'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Damperi açık kalan tır üst geçide çarptı: Sürücü yaralandı