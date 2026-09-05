Prostat büyümesi her zaman ameliyat gerektirmez: ne zaman müdahale gerekir?

Prostat büyümesi ve ilk değerlendirme:

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat büyümesinin ileri yaşla birlikte bazı erkeklerde görülebildiğini ve yaşam kalitesini etkileyen çeşitli şikayetlere yol açtığını belirtiyor. Hastalığın başlangıç değerlendirmesinde hastanın yakınmaları, fizik muayene ve gerekli tetkikler birlikte ele alınır.

Belirtiler ve ne zaman doktora başvurmalı:

Gökçe, prostat dokusunun idrar kanalını çevreleyecek şekilde büyümesinin sonucu olarak ortaya çıkan başlıca şikayetleri şöyle sıralıyor: zayıf idrar akımı, gece sık idrara kalkma, sık idrara çıkma, idrarı kesik kesik yapma, başlarken bekleme ve mesanenin tam boşalmadığı hissi. Bu yakınmalar günlük konforu düşürdüğünde veya idrar tutamama, sık enfeksiyon gibi ek sorunlar oluştuğunda uzman görüşü önerilir.

Tedavi seçenekleri ve ameliyat kararının kriterleri:

Her prostat büyümesinin ameliyat gerektirmediğini vurgulayan Gökçe, cerrahi kararı verirken hastanın şikayetleri ve klinik durumunun belirleyici olduğunu söylüyor. Ameliyatın düşünüldüğü durumlar arasında idrarın çok zayıf olması, şikayetlerin yoğun olması, hastaya sonda konmuş olması, mesanenin tam boşaltılamaması veya ilaç tedavisine rağmen düzelme olmaması yer alıyor. Prostat ameliyatının amacı, sonradan büyüyen ve adenom olarak adlandırılan dokunun çıkarılmasıdır.

Cerrahi yöntemler arasında uzun yıllardır kullanılan kapalı yöntem TUR, alternatif bir enerjiyle doku çıkarımı sağlayan Plazmakinetik ve lazerle doku çıkarımı yapan HOLEP gibi teknikler bulunuyor. Gökçe, her yöntemin uygun olduğu vakalar olduğunu ve hastanın şikayetleri, prostatın büyüklüğü ile hasta taleplerinin hangi yöntemin seçileceğine yol gösterdiğini ifade ediyor.

Cinsel yaşam ve hastaların kaygıları:

Prostat ameliyatı gündeme geldiğinde erkeklerin cinsel yaşama ilişkin kaygılarının sık görüldüğünü belirten Gökçe, özellikle HOLEP gibi yöntemlere dair endişelerin doğru bilgiyle değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu operasyonlarda meni kanallarına doğrudan zarar verilmediği için meni gelme işlevinin devam ettiğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle cinsel yaşam kaygıları nedeniyle tedavinin ertelenmemesi ve uygun seçeneğin hekimle birlikte kararlaştırılması önem taşıyor.

Sonuç olarak, prostat büyümesinde tedavi kişiye özel planlanır; ilaç, takip veya uygun cerrahi tekniklerden hangisinin tercih edileceği hastanın yakınmaları, prostat büyüklüğü ve genel sağlık durumu birlikte değerlendirilerek belirlenir.

ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. GÖKHAN GÖKÇE