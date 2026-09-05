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Patnos'ta zifte saplanan yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle hayata döndü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tenekeden dökülen zifte giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıp temizlendi ve toparlanmaya başladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Patnos'ta zifte saplanan yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle hayata döndü

Patnos'ta zifte saplanan yavru kedi kurtarıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Ahmedi Mahallesi'nde bir tenekeden dökülen zifte girerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Yapışkan madde nedeniyle bulunduğu yerden çıkamayan hayvan, yaklaşık bir saatten fazla ziftin içinde kalmıştı.

Olayın ayrıntıları:

Vatandaşların fark etmesiyle Patnos Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye giden Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Timi olaya müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk tespit, kedinin ziftin derinliğine girmesi ve kendi başına kurtulamaması yönündeydi.

İtfaiyenin müdahalesi ve sonrasındaki durum:

Arama kurtarma personeli Çavuş Mehmet Kaya, kediyi bulunduğu yerden dikkatli biçimde çıkararak üzerindeki ziftin temizlenmesi için müdahalede bulundu. Temizleme işleminin ardından yavru kedi kısa sürede hareketlenmeye başladı; ekiplerin hızlı ve özverili müdahalesi, çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması, bir canlının yaşamını sürdürmesi için gösterilen duyarlılığın somut bir örneği oldu ve bölge halkının benzer durumlarda yetkililere haber vermesinin önemini bir kez daha gösterdi.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE ZİFTİN İÇİNE GİREREK MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE PERSONELİNİN...

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE ZİFTİN İÇİNE GİREREK MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE PERSONELİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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