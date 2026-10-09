Kura heyecanı: Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur eşleşmeleri ve açıklamalar

Kura çekimi Riva Hasan Doğan tesislerinde tamamlandı
Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda kulüp başkanı ve temsilcisi yer aldı. Organizasyonun ardından 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi; müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Hacıosmanoğlu'nun mesajları:
Kura çekimi sırasında konuşan Başkan Hacıosmanoğlu, A Milli Kadın Takımı'nın Slovenya ile oynayacağı play-off maçına ve milli takımlardaki başarılara vurgu yaptı. Hacıosmanoğlu, "Öncelikle bugün A Milli Kadın Takımımız, 2027 Dünya Kupası’na katılma yolunda Slovenya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı’nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli takım oyuncularımıza şimdiden canıgönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bunun yanı sıra görme engelliler milli takımlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve milli takımları tebrik etti. TFF başkanı, kupaya katılan takımlara teşekkür ederek format değişiklikleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Kupanın formatında ve katılımcı yapısında öne çıkanlar:
Hacıosmanoğlu, bu sezondan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finaller dışında tek maç eleme usulü ile oynandığını belirtti. Bu düzenleme sayesinde takımların geçen sezona göre daha az maç yapacağı, maç trafiğinin hafifleyeceği ve rekabetin korunacağı vurgulandı. Ayrıca organizasyonun ilk iki turunun bölgesel olarak düzenlendiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, bu turda önceki turlardan yükselen 31 takım ile birlikte 6 Süper Lig ekibinin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımın mücadele edeceğini hatırlattı. Sezon sonunda kupada yer alacak takım sayısının ise 146 olacağı ifade edildi.
Başkan, kupanın kulüplere UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu açtığını, her takımın kendi hikâyesini yazma fırsatı bulduğunu ve özellikle alt liglerden gelen oyuncular için ulusal düzeyde görünürlük sağladığını belirterek takımlar ve oyuncular için yeni başarı hikâyeleri temenni etti.
3. eleme turu eşleşmeleri:
Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor
Elazığspor - Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü
GMG Kastamonuspor - 24 Erzincanspor
Etimesgut Spor - Gaziantep FK
Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediye
Ağrı 1970 - İstanbulspor
Balıkesirspor - Arnavutköy Belediye
Fethiyespor - Eyüpspor
Düzcespor - Isparta 32 Spor
Eskişehirspor - Iğdır FK
Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat
Adana 01 FK - Kütahyaspor
Yeni Mersin İdmanyurdu - Muşspor
Pazarspor - Aliağa FK
Alanyaspor - 12 Bingölspor
İnegölspor - Sebatspor
Serik Spor - Hakkari Zap Spor Kulübü
Orduspor 1967 - Vanspor FK
Ankara Demir - Gemlik Sümerbey
Gençlerbirliği - Karaköprü Belediye
Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor
Ankaraspor - Kırklarelispor
Menemen FK - Karacabey Belediye
Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinopspor
Şanlıurfaspor - Gölcükspor
İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kasımpaşa - Çorluspor 1947
Fatih Karagümrük - Somaspor
Adaletgücü - MKE Ankaragücü
Bitlis Spor 1916 - Kayserispor
Kars 36 Spor - Antalyaspor
Boluspor - Karşıyaka
52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK
Gebzespor - Yeşilyurt Spor Kulübü
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 68 Aksaray Belediyespor
3. eleme turunda başarılı olan ekipler, kupada bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Tüm kulüplere kura sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz ve müsabakaların sakatlıksız, fair-play içinde geçmesini temenni ediyoruz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURUNDA EŞLEŞMELER YAPILAN KURA ÇEKİMİYLE BELLİ OLDU.
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