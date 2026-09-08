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Kürek sörfü sırasında akıntıya kapılan iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Aydın’ın Söke ilçesi Doğanbey açıklarında kürek sörfü yapan iki kişi akıntıya kapıldı; Sahil Güvenlik KB-72 botu zamanında müdahale etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kürek sörfü sırasında akıntıya kapılan iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Denizde mahsur kalanlar kurtarıldı:

Aydın’ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi açıklarında kürek sörfü yapan 2 şahıs, rüzgar ve akıntının etkisiyle kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. Şahısların yardım çağrısı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye müdahale edildi.

Müdahale süreci:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait KB-72 botu kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, denizde mahsur kalan şahısları bota alarak güvenli bir şekilde bölgeden çıkardı.

Sağlık kontrolü ve nakil:

Kurtarılan kişiler, Güzelçamlı Balıkçı Barınağı'na getirildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİ AÇIKLARINDA KÜREK SÖRFÜ YAPARKEN AKINTIYA KAPILARAK DENİZDE SÜRÜKLENEN 2...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİ AÇIKLARINDA KÜREK SÖRFÜ YAPARKEN AKINTIYA KAPILARAK DENİZDE SÜRÜKLENEN 2 KİŞİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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