Kürek sörfü sırasında akıntıya kapılan iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Denizde mahsur kalanlar kurtarıldı:

Aydın’ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi açıklarında kürek sörfü yapan 2 şahıs, rüzgar ve akıntının etkisiyle kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. Şahısların yardım çağrısı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye müdahale edildi.

Müdahale süreci:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait KB-72 botu kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, denizde mahsur kalan şahısları bota alarak güvenli bir şekilde bölgeden çıkardı.

Sağlık kontrolü ve nakil:

Kurtarılan kişiler, Güzelçamlı Balıkçı Barınağı'na getirildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİ AÇIKLARINDA KÜREK SÖRFÜ YAPARKEN AKINTIYA KAPILARAK DENİZDE SÜRÜKLENEN 2 KİŞİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.