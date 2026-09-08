Başakşehir'de kiralık araçla drift videosu pahalıya patladı

Olayın ilk görüntüleri

Edinilen bilgiye göre, 6 Eylül günü saat 18.45 sıralarında Başakşehir'de 34 KOT 241 plakalı araçla drift yapıldığına dair görüntüler arkadaş grubunda paylaşıldı. Paylaşılan videoların Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine ulaşması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntülerden plakaya ulaşma:

Polis ekipleri videolar üzerinde yaptığı incelemede aracın plakasını belirledi. Yapılan sorgulamada otomobilin Otokoç Kiralama firmasına kayıtlı olduğu, aracı kullananın ise Gökmen T. olduğu tespit edildi.

Sürücü beyanı ve davet edilmesi:

Ekiplerin telefonla ulaştığı Gökmen T. trafik ihlalini kendisinin gerçekleştirdiğini kabul etti. Sürücü daha sonra Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilerek olayın yeri, tarihi ve saati hakkında polis ekiplerine beyanda bulundu.

Yasal işlem ve uygulanan ceza:

Yapılan idari işlemler sonucunda Gökmen T.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi kapsamında 140 bin lira idari para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, araç içi veya dışı görüntülerin paylaşılmasıyla trafiğe aykırı davranışların tespit edilip cezai işlemlere dönüştüğünü gösteren bir örnek oluşturdu.

BAŞAKŞEHİR'DE KİRALIK OTOMOBİLLE DRİFT ATTIĞI ANLARI VİDEO KAYDINA ALIP ARKADAŞ GRUBUNA ATAN ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.