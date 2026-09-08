Pursaklar’da 50 yaş üstü erkekler için kültür gezilerinin ilk kafilesi yola çıktı

gezinin rotası ve katılımcılar:

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 50 yaş üstü erkeklere yönelik Geleneksel Kültür Gezilerinin ilk kafilesi, İstanbul ve Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal mekanlarını keşfetmek üzere uğurlandı. İlçenin farklı mahallelerinden yoğun katılımın sağlandığı program kapsamında katılımcılar iki şehirdeki önemli eser, müze ve tarihi mekânları yerinde görme fırsatı bulacak.

Gezilerde amaç, ilçe sakinlerinin farklı şehirleri yakından tanıması, tarihi ve kültürel mirası doğrudan deneyimlemesi ve sosyal hayatlarına yeni bir soluk kazandıracak anılar biriktirmesidir. Program boyunca rehber eşliğinde şehirlerin geçmişten günümüze uzanan değerleri aktarılacak.

başkanın açıklamaları ve katılımcıların memnuniyeti:

Ertuğrul Çetin, Geleneksel Kültür Gezilerinin 50 yaş üstü erkeklerle devam ettiğini belirterek düzenlenen etkinliklerin ilçe sakinlerine farklı kentleri keşfetme imkanı sunduğunu ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi. Çetin, kafileye iyi yolculuklar dileyerek gezilerin keyifli ve verimli geçmesini temenni etti.

Kültür gezilerine katılan 50 yaş üstü erkekler de kendilerine sunulan bu imkandan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti. Katılımcılar, benzer etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini ve unutulmaz deneyimler yarattığını vurguladı.

Belediye yetkilileri, programın ilerleyen dönemlerde de farklı gruplarla sürdürüleceğini belirterek ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. İlk kafilenin uğurlanmasıyla birlikte katılımcıların dönüşünde paylaşılan izlenimlerin, gelecek etkinliklerin şekillenmesinde yol gösterici olması bekleniyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ’NİN TÜRKİYE'NİN TARİHİ VE TURİSTİK ŞEHİRLERİYLE BULUŞTURDUĞU GELENEKSEL KÜLTÜR GEZİLERİNDE 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERDE İLK KAFİLE YOLA ÇIKTI.