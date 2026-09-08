Rota şüpheleriyle Burgas'ta kamyon durduruldu, 300 kilogramı aşan uyuşturucu bulundu

Bulgaristan'ın Burgas kentinde sınır polisi tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada paketler içinde büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yetkililer, operasyonun sınır güvenliği açısından önemli bir müdahale olduğunu belirtti.

operasyonun ayrıntıları

Emniyet güçlerinin aramasında toplam 110 paket kokain ve 238 paket kenevir bulundu. İlk incelemelere göre paketlerin içerikleri yaklaşık 110 kilogram kokain ve 238 kilogram kenevir olarak tespit edildi.

soruşturma ve değerlendirmeler

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü, mevcut ön verilere göre uyuşturucunun Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığının değerlendirildiği kaydedildi. Bakan Ivan Demerdzhiev de güzergâh verilerinin takip edildiğini ve özellikle Türkiye yönünde taşındığı yönünde değerlendirmeler olduğunu ifade etti.

Operasyon kapsamında kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor. Bulgar makamları, Sınır Polisi ile diğer güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin artırılacağını ve benzer operasyonların devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, Türkiye bağlantısının soruşturma kapsamındaki öncelikli hatlardan biri olduğunu ve uyuşturucunun nihai varış noktasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü vurguladı.

BULGARİSTAN’IN BURGAS KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA YAKLAŞIK 110 KİLOGRAM KOKAİN VE 238 KİLOGRAM KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ. 300 KİLOGRAMI AŞAN UYUŞTURUCU SEVKİYATININ, ÖN VERİLERE GÖRE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLMEK ÜZERE HAZIRLANDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ.