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Uyuşturucuya yönelik 10 günlük operasyonda 894 şüpheli yakalandı

71 ilde yürütülen 10 günlük operasyonda 2 ton 367 kilo uyuşturucu ve 4 milyon 34 bin hap ele geçirildi; 894 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uyuşturucuya yönelik 10 günlük operasyonda 894 şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı ve ele geçirilen miktarlar:

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 71 ilde düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları 10 gün sürdü. Operasyonlarda toplam 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza hammaddesi de bulunuyor.

gözaltılar ve hukuki süreç:

Operasyonlarda toplam 894 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 424'ü tutuklandı, 93 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

uygulama ve destek unsurları:

Çalışmalarda bin 345 ekip ve 3 bin 360 personel görev aldı. Operasyonlara 11 hava aracı ile 43 narkotik dedektör köpeği destek verdi; saha ve hava koordinasyonu etkin şekilde kullanıldı.

il listesi ve operasyonun yaygınlığı:

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirilen 71 il arasında Denizli'nin yanı sıra Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak yer aldı.

Yetkililer, operasyonların organize suç şebekelerine ve sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı ve koordineli müdahalelerle yürütüldüğünü belirtti. Ele geçirilen miktarlar ve yakalanan şüpheli sayısı, operasyonun ülke çapında eş zamanlı bir yoğunlukla gerçekleştirildiğini gösteriyor.

DENİZLİ’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 71 İLDE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN...

DENİZLİ’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 71 İLDE UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 894 ŞÜPHELİ YAKALANDI. 10 GÜNLÜK OPERASYON KAPSAMINDA, 2 TON 367 KİLO UYUŞTURUCU MADDE VE 4 MİLYON 34 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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