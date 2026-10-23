kurgulanmış trafik kazalarıyla sigorta vurgunu: 79 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli operasyonun ayrıntıları

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgulanmış trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç yapılanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. İddialara göre örgüt, hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi göstererek aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledi.

operasyon ve gözaltılar:

20 Ekim günü Adana merkezli olarak Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 88 kişi de yakalanırken, emniyetteki işlemler sonucunda 77 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

soruşturmanın bulguları ve delil çalışmaları:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü incelemede, MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesiyle örgütün araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı hareket ettiği ortaya kondu. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği saptandı.

Emniyetteki ifadelerin ardından 8 kişi serbest bırakılırken, kalan 79 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında başlatılan adli işlemler ve soruşturmanın selamlama süreci devam ediyor.

17 sigorta şirketini 76 kurgulanmış kazayla dolandırdılar: 79 şüpheli adliyeye sevk edildi