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Kurşunlu Şelalesi'nde yamaçtan düşen Ukrayna asıllı kadın ekiplerce kurtarıldı

Kurşunlu Şelalesi'nde 69 yaşındaki Ukrayna asıllı Olga L., ayağının kaymasıyla 6 metrelik yamaçtan düştü; itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurşunlu Şelalesi'nde yamaçtan düşen Ukrayna asıllı kadın ekiplerce kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi alanında gerçekleşti. Arkadaşlarıyla geziye katılan Ukrayna asıllı Olga L. (69), botanik bahçe bölümünde merdivenden inerken ayağı kaydı ve 6 metrelik yamaçtan boş alana yuvarlandı.

Kurtarma ve müdahale:

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Olga L. düştüğü yerden kısa sürede çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından mağdur ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin bildirdiğine göre kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

YARALANAN KADIN, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

YARALANAN KADIN, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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