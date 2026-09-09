kurtarılan 'Mars' dört günde ayağa kalktı: bölgede ilk uygulamayla hızlı iyileşme

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Yağmur Dedeoğlu'nun kedisi 'Mars', bir apartmanın 8'inci katından düşerek ağır yaralandı. İnebolu'daki veteriner kliniğine getirilen hayvanın iki arka bacağında toplam 8 farklı noktada parçalı kırık tespit edildi. Sahibi tarafından baygın halde bulunan kedi acil olarak Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu tarafından tedaviye alındı.

operasyon ve uygulanan yöntem:

Coduroğlu, kedinin kırıklarını stabilize etmek için bölgede ilk kez uygulanan eksternal fiksasyon yöntemini tercih etti. Bu teknikle kırıklar, deri dışından geçen pinler ve karbon çubuklarla titanyum plaklara bağlanarak vücut dışından sabitlendi. Veterinerin anlattığına göre işlem, klasik platin-plaka ameliyatlarından farklı olarak kapalı cerrahi prensibiyle, minimal deri insizyonlarıyla gerçekleştirildi; kemik bölgesi açılmadan dışarıdan tespit sağlandı.

Operasyonda kullanılan yeni konfigürasyonlu malzemeler ve titanyum elemanlar sayesinde, normal iyileşme sürecinin yaklaşık 45 gün olması beklense de kedi beklenenden çok daha hızlı toparladı: ameliyattan sadece 4 gün sonra kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve yürüyebilecek duruma geldi.

neden eksternal fiksasyon seçildi:

Coduroğlu, plak ve vida ile klasik bir uygulama yapmayı planladıklarında, kırıkların çok parçalı olması nedeniyle vidaların tutacağı sağlam bir kemik parçası bulunamayacağını belirtti. Bu nedenle tek uygun seçeneğin eksternal fiksasyon olduğunu vurguladı. Yöntemin avantajı olarak dokuya verilen zararın minimum olması, cerrahinin kapalı teknikle uygulanabilmesi ve sistemin kolaylıkla kilitlenebilmesini gösterdi. Ayrıca kontrol röntgenlerinde ve yara takiplerinde enfeksiyon belirtisi olmadığı bildirildi.

Kedinin 14. günü yapılan kontrolde radyografiler değerlendirildi; operasyon bölgesinde sorun görülmediği ve yara diplerinde enfeksiyon belirtisi olmadığı açıklandı. Coduroğlu, sistemle sağlanan stabilitenin kısa sürede düzenli bir iyileşme sağladığını ifade etti.

sahibinin gözlemleri ve geçmiş:

Sahibi Yağmur Dedeoğlu, Mars'ı düştüğünde kıpırdayamaz halde bulduğunu, ilk bakışta felçten şüphelendiğini anlattı. İki yıl içinde kedisinin ikinci kez 8. kattan düştüğünü belirten Dedeoğlu, önceki düşmede de ameliyat geçirdiğini ve yeniden felç kalmasından endişe ettiklerini söyledi. Ameliyat kararı acil olarak alındı; sahibi öncelikle en azından tuvalet ihtiyacını kendi karşılayabilecek hale gelmesini umduğunu belirtti.

Şu an Mars, evde düzenli şekilde mama yiyebiliyor, tuvaletini kendi giderebiliyor ve diğer kedilerle ilişkisi normale dönmüş durumda. Hem sahibi hem de veteriner, ameliyat ve izleyen bakım sürecinden memnun olduklarını ifade etti.

Not: Hastanın 14. gün kontrollerinde olumlu bulgular gösterdiği ve günlük yaşam aktivitelerine döndüğü bildirildi; veteriner ekibin tahmini iyileşme süresi 45 gün olsa da erken mobilizasyon sağlandı.

KASTAMONU’DA APARTMANIN 8’İNCİ KATINDAN DÜŞEREK BACAKLARINDA 8 PARÇALI FARKLI BÖLGEDEN KIRILAN KEDİ, BÖLGEDE İLK KEZ UYGULANAN EKSTERNAL FİKSASYON (KIRILAN KEMİKLERİ VÜCUT DIŞINDAN METAL ÇUBUKLA TUTTURMA) YÖNTEMİYLE AMELİYAT EDİLEREK, 4 GÜNDE YÜRÜMEYE BAŞLADI.