Eğirdir'de belgesiz nakledilen 50 kilogram gümüşi havuz balığı el konuldu

Denetim sırasında ele geçirilenler:

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından, su ürünlerinin korunması ve mevzuata uygun taşınmasının sağlanması amacıyla sürdürülen denetimler kapsamında yol kontrolü yapıldı.

20 Ekim 2026 tarihinde gelen bir ihbar üzerine Barla mevkiinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, Eğirdir Gölü'nden avlandığı belirlenen 50 kilogram gümüşi havuz balığı nakil ve menşei belgesi olmadan taşıma tespit edildi.

Balıkları taşıyan kişi olarak belirlenen A.Ç. hakkında gerekli tespitler yapılarak ilgili bulgular tutanak altına alındı ve mevzuata aykırı olan balıklara el konuldu.

Yasal işlem ve uygulanacak ceza:

El konulan su ürünleriyle ilgili işlem, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri doğrultusunda başlatıldı. Olayla ilgili olarak A.Ç. hakkında 47 bin 397 TL idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldığı bildirildi.

Ekipler, Eğirdir Gölü'nün su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla yasa dışı avcılık ve belgesiz nakle karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.

ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE, SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLER KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL KONTROLÜNDE, EĞİRDİR GÖLÜ’NDE AVLANDIĞI BELİRLENEN 50 KİLOGRAM GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI ELE GEÇİRİLDİ.