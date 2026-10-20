Eyüpsultan'da karanlık operasyon iddiası: asırlık ağaçlar için tepki

Gece saatlerinde kesim iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) devam eden tramvay hattı çalışmaları kapsamında taşınacağı açıklanan asırlık ağaçların, gece saatlerinde kesildiği iddiası semt sakinlerinin tepkisini çekti. Bölgeye gelen vatandaşlar basın açıklaması yaparak hem uygulamanın usulsüz olduğunu hem de sürecin şeffaf olmadığını savundu.

Vatandaşların tepkisi:

Grup adına konuşan mahalle sakini Muhammet Erkam Bülbül, Eyüpsultan'ın manevi ve tarihi önemine vurgu yaparak yapılanların yalnızca yerel değil, ulusal bir kayıp olduğunu belirtti. Bülbül, semtin Peygamber Efendimizin mihmandarlarından, sahabe-i kiramdan Hazreti Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin medfun bulunduğu bir yer olduğunu hatırlattı ve 'burası sıradan bir semt değil' diyerek tepkisini dile getirdi. Vatandaşlar, gece saatlerinde apar topar kesildiği öne sürülen 5 ağacın işleminin izinsiz ve bilimsel hazırlık yapılmadan gerçekleştirildiğini iddia etti.

168 ağaç ve nakil planı:

İBB tarafından daha önce Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Eyüpsultan Bulvarı güzergâhındaki 168 ağacın karekodlu takip sistemiyle Başakşehir Resneli bölgesine nakledileceği açıklanmıştı. Mahalle sakinleri bu planın uygulama detayları, bilimsel hazırlıklar ve kamuoyuna açıklanan raporlar hakkında bilgi olmadığını, kök ve taç budaması gibi taşıma öncesi yapılması gereken işlemlerin uzman gözetiminde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin bilinmediğini söylüyor.

Bülbül, açıklamasında taşınacağı söylenen ağaçların önemli bir kısmının yüz yaşını aştığını, aralarında yirmiyi aşkın asırlık çınarın olduğunun bilindiğini belirtti ve 'Tekrar dikilmesi mümkün olmayan bir şekilde kesildi, biçildi ve atıldı' ifadelerini kullandı.

Soru işaretleri ve talepler:

Mahalle sakinleri, kesim işlemini yapanların hangi kurum adına hareket ettiği, hangi resmi yetkiye sahip oldukları ve uygulamanın hangi denetim mekanizmalarıyla yürütüldüğüne dair açıklama talep ediyor. Vatandaşlar ayrıca projenin güzergâhı, çevresel etkileri ve tarihi yapılara olası zararlar konusunda daha fazla şeffaflık ve kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılmasını istiyor.

Olay sırasında iş makinelerinin çalışmalarına itiraz eden semt sakinlerinin polise haber verdiği, iddialara konu olan kesimlerin 'gece karanlığında' gerçekleştiği ve bunun bölgedeki daha büyük ve kalıcı tahribatların habercisi olabileceği endişesinin paylaşıldığı belirtildi.

Yetkililerden beklenen açıklamanın, taşınacağı söylenen ağaçlar ve gece yaşandığı öne sürülen kesim işlemiyle ilgili belge, rapor ve uygulama takviminin kamuoyuyla paylaşılması yönünde olduğu vurgulanıyor. Semt sakinleri, hem Eyüp Sultan Meydanındaki devam eden çalışmaların gerekçelerini hem de ağaçlara ilişkin somut bilimsel verileri öğrenmeden sürecin devam etmesini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN (İBB) TRAMVAY İNŞAATI SEBEBİYLE TAŞINACAĞI BELİRTİLEN ASIRLIK AĞAÇLARIN GECE SAATLERİNDE KESİLDİĞİ İDDİALARI SONRASI VATANDAŞLAR, BÖLGEDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.