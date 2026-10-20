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Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Adıyaman Kahta Narince Köyü'nde 10 Ekim'de kendini asan 23 yaşındaki M.S.K., 10 günlük tedavinin ardından hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Narince köyünde asılan genç hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü'nde 10 Ekim günü kendini asması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki M.S.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği merkez hastanede 10 günlük mücadeleyi kazanamadı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim günü Narince Köyü'nde belirlenemeyen bir nedenle kendini asan M.S.K., ağır yaralı olarak önce Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından daha ileri tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Tedavi sürecinin ardından genç, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, KENDİNİ ASMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHIS, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

ADIYAMAN’DA, KENDİNİ ASMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHIS, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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