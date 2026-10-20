Şavşat’ta samanlıkta başlayan yangın ahır ve evi etkiledi, söndürme çalışması sürüyor

yangının çıkışı ve yayılımı:

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çiftlik köyünde gece saatlerinde Turgut Yeni'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi. Alevler kısa sürede büyüyerek samanlıktan ahıra ve daha sonra eve sıçradı.

müdahale ve hasar:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yapılara daha fazla sıçramasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangında ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hâle gelirken, alevlerin sıçradığı evde de hasar oluştu. Yetkililer, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı.

Söndürme çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor; yetkililer yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN, KISA SÜREDE AHIR VE EVE SIÇRADI. CAN KAYBI VE YARALANMANIN OLMADIĞI YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.