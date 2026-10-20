Dronla ulaştırılan telsiz Yazılı Kanyon'daki kurtarmada dönüm noktası oldu

dronla telsiz ulaştırma ve ilk temas:

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da mahsur kalan grubun bulunmasında teknolojik araçlar belirleyici rol oynadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya’dan AFAD ekipleri sevk edildi. İlk aşamada İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı bildirildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında dronla yapılan keşif, grubun yerini tespit etti. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen görev yapan uzman personel, dronla mahsur kalanlara telsiz taşıdı. Telsiz üzerinden kurulan ilk temas, Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk tarafından gerçekleştirildi ve bu iletişim, kurtarma sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Mahsur kalanlarla telsiz aracılığıyla sağlanan ilk bağlantı, cep telefonu kamerasına da yansıdı; telsizin ulaştırılması anında ekipler ve gönüllüler arasında kısa süreli sevinç anları yaşandı.

kurtarma çalışmaları ve sağlık durumu:

Dronla yer tespitinin ardından saha ekipleri operasyonu yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonucunda, aramada hayatını kaybeden gönüllülerden Sinan Yavuz (42)’ın cansız bedenine ulaşıldı; ayrıca ekipler, güvende olan 3 gönüllüyü güvenli bölgeye taşıdı. Operasyon, Isparta AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız sürdü.

Toplamda, bölgedeki mahsur gönüllülerle haberleşme kurulmasının ardından ekiplerin yürüttüğü kurtarma faaliyetleri yaklaşık 30 saat sürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kurtarılan gönüllüler ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Operasyonda dronun telsiz taşıma kapasitesi, haberleşmenin kesildiği veya erişimin zor olduğu alanlarda hızlı müdahale için örnek teşkil etti. Ekiplerin koordinasyonu ve teknolojik desteğin bir araya gelmesi, daha büyük zararların önlenmesine katkı sağladı.

MAHSUR KALAN GÖNÜLLÜLERE DRON İLE TELSİZ ULAŞTIRMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. EKİPLER, TELSİZİN MAHSUR KALANLARA ULAŞTIRILMASI ANINDA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI. MAHSUR KALAN İHH GÖNÜLLÜLERİYLE İLK TEMAS BU ŞEKİLDE SAĞLANMIŞ OLDU.