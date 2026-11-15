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Kurtköy’de bırakılan çanta 13 bin lirayla sahibine ulaştı: belediye görevlisinin dürüstlüğü

Pendik Kurtköy'de belediye çalışanı Fevzi Poyraz, içinde yaklaşık 13 bin TL ve araç anahtarı bulunan çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırdı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kurtköy’de bırakılan çanta 13 bin lirayla sahibine ulaştı: belediye görevlisinin dürüstlüğü

olayın özeti:

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde görevli Fevzi Poyraz, sokakta bulduğu bir çantayı amirine haber verip Atık Yönetim Merkezi'ne teslim etti. Çantanın içinde yaklaşık 13 bin TL ve araç anahtarı bulunuyordu. Belediye görevlilerinin bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri tutanak tutarak çantadaki bilgilerden sahibine ulaştı ve gerekli işlemlerin ardından çanta teslim edildi.

teslim süreci ve resmi işlemler:

Poyraz, çantayı bulduktan sonra amirini arayıp yönlendirmesi doğrultusunda hareket etti ve çantayı Atık Yönetim Merkezi'ne götürdü. Polis ekipleri merkeze gelerek çantayı inceledi, tutanak düzenledi ve kimlik bilgilerinden yola çıkarak sahibine ulaştı. Polis merkezindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çanta, sahibi Mesut Çelik'e teslim edildi.

sahibinin tepkisi ve teşekkür:

Çantasına kavuşan Mesut Çelik, sabah saat 10.00 sıralarında iş yerine geldiğinde çantasını araçtan inerken düşürdüğünü fark ettiğini belirtti. Kısa sürede belediye çalışanlarının bulduğunu öğrenince rahatladığını söyleyen Çelik, bir saat içinde karakola gidip çantasını teslim aldı. İçinde iş yerinden kazanılan para ve aracının anahtarının bulunduğunu ifade eden Çelik, Poyraz için "aramızda hâlâ iyi insanlar var" dedi ve kendisi ile ailesini restoranında ağırlamak için davet etti. Ayrıca polis ekipleri ve belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

Fevzi Poyraz ise çantayı sahibine ulaştırmanın kendisini mutlu ettiğini, vicdanen rahatladığını ve tek isteğinin çantanın sahibine güvenli şekilde teslim edilmesi olduğunu söyledi. Olay, yerel yönetim çalışanlarının sorumluluk örneği ve toplumsal güvenin korunmasına dair somut bir örnek olarak kayda geçti.

PENDİK KURTKÖY MAHALLESİ’NDE GÖREV YAPAN BELEDİYE ÇALIŞANI FEVZİ POYRAZ, İÇİNDE YAKLAŞIK 13 BİN TL...

PENDİK KURTKÖY MAHALLESİ’NDE GÖREV YAPAN BELEDİYE ÇALIŞANI FEVZİ POYRAZ, İÇİNDE YAKLAŞIK 13 BİN TL VE ARAÇ ANAHTARI BULUNAN ÇANTAYI POLİS EKİPLERİ ARACILIĞIYLA SAHİBİNE TESLİM ETTİ. ÇANTASINA KAVUŞAN MESUT ÇELİK, POYRAZ’I TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN RESTORANINA YEMEĞE DAVET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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