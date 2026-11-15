Müftünün miniklerle buluşması: Efeler’de Kur’an kurslarında değerlendirme

Efeler'de Kur'an kurslarında yerinde inceleme

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, ilçedeki Kur'an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında kurs yöneticilerinden ve öğreticilerden eğitim programlarının işleyişine dair bilgi alındı; uygulanan yöntemler ve kursiyerlere yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Ziyaretin kapsamı:

Coşkun, özellikle Emir Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, hem eğitim ortamını hem de öğretim süreçlerini inceledi. Kurs sorumluları ve öğreticiler ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar üzerine sohbet etti, kursların günlük işleyişi ve çocuklara yönelik etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Miniklerle buluşma ve hediye takdimi:

Emir Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören küçük öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Coşkun, çocuklarla sohbet ederek onların heyecan ve sevincine ortak oldu. Ziyaret sırasında minik öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi; bu buluşma, kurslarda sürdürülen eğitim faaliyetlerinin sosyal boyutunu da öne çıkardı.

Program, kurs yöneticileri ve öğreticilerle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Yapılan incelemeler, kurslarda devam eden eğitimin niteliğine ilişkin bilgi sağlarken, eğitimin geliştirilmesine yönelik görüşlerin paylaşılmasıyla devam etti.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İLÇE MÜFTÜSÜ RAMAZAN COŞKUN, KUR'AN KURSLARINI ZİYARET EDEREK EĞİTİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI, 4-6 YAŞ GRUBUNDAKİ MİNİK ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENEREK ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERDİ.