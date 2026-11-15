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Aydın'ın yeni Adnan Menderes stadyumu hızla yükseliyor

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı süren 6 bin seyirci kapasiteli Adnan Menderes Stadyumu'nda inceleme yaparak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın'ın yeni Adnan Menderes stadyumu hızla yükseliyor

Vali Varol incelemede bulundu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı hızla devam eden Adnan Menderes Stadyumunu yerinde inceledi. Efeler ilçesindeki şantiyede yetkililerden projenin yürütülüşü ve mevcut çalışma aşamaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, tesisin kent spor altyapısına sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

projede teknik ve mali boyut:

Stadyum, toplam 6 bin seyirci kapasitesiyle projelendirildi ve yeniden inşa çalışmaları 202 milyon TL sözleşme bedeliyle sürüyor. Eski Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Ocak 2024te yıkılmış; yeni tesisin temeli ise 17 Şubat 2025te atılmıştı. Çalışmaların mevcut ilerleyişi, şantiye yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda Vali Varol tarafından yerinde değerlendirildi.

beklentiler ve kent için önemi:

Tesisin tamamlanmasıyla Aydın'ın spor altyapısının güçlenmesi hedefleniyor. Yeni stadyum, bölgedeki spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak modern bir kompleks olarak planlanıyor. Yetkililer, projenin sürdürülebilir işletme ve kullanım amaçları doğrultusunda ilerlediğini belirtti; Vali Varol da çalışmaların takipçisi olunacağını vurguladı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN 6 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ ADNAN MENDERES...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN 6 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ ADNAN MENDERES STADYUMU'NDA İNCELEMELERDE BULUNARAK TESİSİN MEVCUT DURUMU HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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