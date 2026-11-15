Tepebaşı'nda çarpışma: motosiklet kullanılamaz hale geldi, sürücü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bir hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda, E.U. idaresindeki 26 AHA 410 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 09 YR 747 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İlk müdahale ve nakil:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, daha ileri tetkik ve tedavi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayla ilgili olarak bölgeye intikal eden polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Ekipler, çarpışmanın nedenlerini belirlemek amacıyla ifadeleri alacak ve olaya ilişkin tahkikat yürütecek. Trafik güvenliği açısından benzer bölgelerdeki sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

Yetkililer, kazanın kesin sebebine ilişkin değerlendirmelerin resmi soruşturma sonuçlandıktan sonra paylaşılacağını bildirdi.

ESKİŞEHİR’DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI