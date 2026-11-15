Onkoplastik yaklaşımla meme kanserinde hem kanser hem beden bütünlüğü hedefleniyor

Onkoplastik cerrahiyle kanser tedavisinde estetik ve onkolojik hedeflerin dengelenmesi

Prof. Dr. Sadullah Girgin ve Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü ekibi, meme kanserinde cerrahi yaklaşımların yalnızca hastayı kanserden arındırmakla kalmayıp aynı zamanda yaşam kalitesini korumayı da hedeflediğini vurguluyor. Gelişen tekniklerle, geçmişte sıklıkla başvurulan tam mastektomi uygulamalarının yerini hastaya özel koruyucu ve onkoplastik yöntemler alabiliyor.

Onkoplastik cerrahi nedir:

Onkoplastik cerrahi, meme kanseri cerrahisi ile plastik cerrahi prensiplerini bir araya getiren multidisipliner bir yöntemdir. Geleneksel meme koruyucu cerrahide tümör çevresinde güvenli cerrahi sınır bırakılarak tümör çıkarılırken, özellikle büyük tümörlerde veya memesi küçük hastalarda bu işlem sonrasında çöküntüler, şekil bozuklukları ve asimetriler görülebiliyor. Onkoplastik yöntemler bu biçimsel sorunların önüne geçmeyi ve memenin doğal görünümünü korumayı hedefler.

İki temel teknik ve uygulama alanları:

Uygulamada iki ana yol öne çıkıyor. Birincisi, meme içi kaydırma teknikleri ile tümör güvenli sınırlarla çıkarıldıktan sonra geride kalan sağlıklı meme dokusu yeniden şekillendirilerek oluşan boşluk doldurulur. İkincisi, daha geniş doku kayıplarında vücudun farklı bölgelerinden alınan dokularla meme formunun korunması sağlanır. Bu yaklaşımlar, kanser cerrahisinin gereklilikleri yerine getirilirken estetik açıdan da başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak tanır.

Kişiye özel planlama ve rekonstrüksiyon:

Her hasta ayrı ayrı değerlendirilir; tümörün evresi, yerleşim yeri, memenin anatomik yapısı ve hastanın beklentileri tedavi planını belirler. Geniş tümörlü bazı vakalarda onkoplastik tekniklerle memenin korunması mümkün olabilir. Öte yandan, mastektomi gereken hastalarda da çeşitli seçenekler mevcuttur: uygun vakalarda deri örtüsü ve meme başı korunabilir ve aynı ameliyat sırasında rekonstrüksiyonla meme, hastanın kendi dokusu veya protez kullanılarak yeniden oluşturulabilir. Böylece hasta ameliyattan uyandığında onarım tamamlanmış olabiliyor.

Onkolojik güvenlik ve psikososyal etkiler:

Onkoplastik cerrahinin öncelikli avantajı, tedavinin onkolojik etkinliğinden ödün verilmeden beden bütünlüğünün korunabilmesidir. Uygun hastalarda geniş cerrahi sınırlarla tümör çıkarılabilir ve bu yöntem standart cerrahi yaklaşımlarla karşılaştırılabilir onkolojik sonuçlar sunar. Ameliyat sonrası memenin korunması veya yeniden oluşturulması, kadınların beden algısı ve özgüveni üzerinde olumlu etki yapar; sosyal yaşama dönüş ve tedaviye uyum açısından da avantaj sağlar. Ayrıca uygun vakalarda kanser cerrahisi ile estetik onarım aynı seansta yapılabildiği için hastalar birden fazla operasyon geçirmek zorunda kalmayabilir.

Prof. Dr. Sadullah Girgin son olarak erken tanı ve kişiye özel tedavi planlamasının hayati önemine dikkat çekiyor: "Amacımız yalnızca hastayı kanserden arındırmak değil, tedavi sonrasında da yaşam kalitesini ve beden bütünlüğünü mümkün olduğunca korumaktır. Erken teşhis ve doğru cerrahi planlamayla hastalarımızın hem sağlıklarına kavuşmaları hem de yaşamlarına güvenle devam etmeleri mümkün."

PROF. DR. SADULLAH GİRGİN