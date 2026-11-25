Deniz Gül'e Acıbadem Maslak'ta operasyon

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynadığı maçta gol attığı sırada yüzüne darbe alan Deniz Gül'ün burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluştu. Kulübün resmi açıklamasında oyuncunun bugün sponsor hastanesi Acıbadem Maslak'ta ameliyat edildiği bildirildi.

olay anı ve ilk müdahale:

Maç sırasında gerçekleşen temasın ardından yapılan ön muayenede, burnunda hem ciltte geniş bir yaralanma hem de kırık olduğu belirlendi. Kulüp açıklamasında sağlık ekibinin olay sonrası gerekli ilk müdahaleleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

ameliyat ve takip süreci:

Operasyon, plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Galatasaray, oyuncunun durumunun sağlık ekibi tarafından günlük olarak takip edileceğini ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

DENİZ GÜL