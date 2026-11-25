Beyşehir gölünde sabah ritüeli:

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Yaşar Özgür ve eşi Keziban Özgür, göl kıyısında martılar ve diğer kuşlarla kurdukları ilişkiyle dikkati çekiyor. Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaptıktan sonra emekliliğini Beyşehir’de geçiren 65 yaşındaki Yaşar Özgür, haftanın 3 günü bir fırında çalışmaya devam ediyor. Fırında satılmayan ekmek, poğaça ve simitleri poşetlerle göl kıyısına getirip kuşlara bırakan çiftin bu düzeni yerel yaşamın alışılmış görüntülerinden biri haline geldi.

besleme ritüeli:

Çift, her gelişlerinde bir ya da iki poşet dolusu artan gıdayı yanlarında getiriyor. Martıların yanı sıra gölde beslenmeye çıkan ördekler ve çevrede yiyecek arayan farklı kuş türleri de bundan faydalanıyor. Martılar, çiftin adını ve geliş saatlerini zamanla öğrendiği için uzaktan bile onları görünce gökyüzünde kanat çırparak etraflarında toplanıyor; ördekler ise kıyıya doğru hızla yaklaşıyor. Özgürler, özellikle sonbahar ve kış aylarında gölde yoğunlaşan sürülerle daha sık karşılaştıklarını belirtiyor.

yaşam ve bağlılık:

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinden olan Yaşar Özgür, 35 yıldır Beyşehir’de yaşadığını ve burayı artık kendi memleketi gibi gördüğünü söylüyor. Yaklaşık 8-10 yıldır eşiyle birlikte kuşları beslediklerini anlatan Özgür, bazen kendisinin gelemeyeceği günlerde eşinin tek başına gelip beslemeyi sürdürdüğünü ifade ediyor. Bu düzen hem kuşların beslenmesine katkı sağlıyor hem de çift için eğlenceli ve huzurlu bir uğraş niteliği taşıyor.

Çiftin göl kıyısındaki bu alışılagelmiş davranışı, bölge halkı ve gölü ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Hem doğaya olan yakınlıkları hem de gündelik yaşamlarını paylaştıkları bu küçük sorumluluk, Beyşehir Gölü çevresinde sıcak bir insan-hayvan bağı örneği oluşturuyor.

Emekli polisin göldeki dostları martılar ve kuşlar