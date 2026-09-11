Kurtuluş coşkusunda gençlerin adresi: İEF’de adrenalin ve eğlence

İEF beşinci günde gençleri ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) beşinci gününde de ziyaretçilere renkli ve hareketli anlar yaşattı. Kültürpark’ta "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, kentin kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kutlamalarıyla birleşerek akşama ayrı bir coşku kattı.

Gençlere yönelik etkinlikler:

Gün boyu süren programda, Ahşap Sahne Etkinlikleri kapsamında Quiz Night-Kızılcık Şerbeti, zumba ve Latin dansı workshop'ları ile Genç İzmir müzik dinletisi ve akustik karaoke performansları öne çıktı. Robot gösterileri ve takım ile robot tanıtımlarıyla birlikte sanal FRC Robot Turnuvası da gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, pedal çevirerek kendi içeceklerini hazırlayabildikleri Smoothie Bike deneyimi yaşadı; Run Challenge ise hız, refleks ve dayanıklılığın ön plana çıktığı bir parkur sundu. Ayrıca dijital grafiti ve Slot Car etkinlikleriyle her yaş grubundan katılımcı kıyasıya rekabete girdi.

Ziyaretçi görüşleri ve öne çıkan anlar:

Zumba etkinliğine katılan Nisa Akçiçek, "Çok güzel geçiyor. Çok güzel bir gün. Çok eğlendik. Çok fazla etkinlik var, hiç boş vaktimiz olmadı. Bugün çok gururluyuz. Gösterileri gördükçe daha da duygulanıyoruz" sözleriyle izlenimlerini paylaştı. Nilay Su Kızılkaya ise "Çok güzel geçiyor. Dün de geldim, bundan sonra her gün geleceğim. Arkadaşımla burada buluştuk. Çok eğlendik. İzmir çok güzel bir şehir. İzmir’in dağlarında çiçekler açar. Ne mutlu Türk’üm diyene" diye konuştu.

Manisa’dan gelen Ferhat Yağen, "Her sene fuara geliyoruz. Çok coşkulu ve güzel bir yer" derken eşi Tuğba Yağen, "8 Eylül Manisa’nın kurtuluşuydu, onu kutladık. Bugün de İzmir’in kurtuluşunu kutluyoruz. Ortam çok güzel" ifadelerini kullandı. Dijital grafitiye katılan Alya Öykü Kurttaş, "Renkli bir şeyler yapmak istedim. Manifest’ten Zeynep’i seçtim. Fuar çok güzel. Dansa, zumbaya girdim. Gezi alanlarında gezdik" dedi.

Robotik kodlama alanında yer alan Atatürk Lisesi öğrencisi Ahmet Fatih Çetin, "Burada robotlarımızı sergiliyoruz. Yarışmalardaki robotlarımızı burada tanıtıyoruz. Dünya üzerinde on binlerce takım var. Türkiye en çok takım bulunduran üçüncü ülke konumunda. Biz önemli bir noktadayız" sözleriyle alandaki dinamizmi özetledi.

Çocuklar için hazırlanan alanlar da yoğun ilgi gördü. Minik Asya Genal, "Oyun alanına, eğlence yerlerine girdim. Resim yapacağım, resim yapmayı seviyorum. Burasını çok sevdim, harika bir yer. Çocuklar için çok eğlenceli şeyler var" diyerek memnuniyetini ifade etti. Üçüncü sınıf öğrencisi Nil Beyde ise "Fuar çok güzel geçiyor. Heyecanlı aktiviteleri çok sevdim. Çok mutluyum. Burada çok eğleniyorum" diye konuştu.

Gün boyunca süren etkinlikler, hem kentin kurtuluş coşkusuna hem de gençlerin sosyal ve sportif ilgi alanlarına hitap ederek İEF’in ziyaretçi profilini zenginleştirdi. Etkinlikler, fuarın gençlere yönelik programlarının çeşitliliğini ve etkileşimini gözler önüne serdi.

KENTİN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARININ DA RENK KATTIĞI AKŞAMDA, GENÇLER İÇİN DÜZENLENEN AKTİVİTELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.