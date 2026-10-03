Kurtuluşun ardından itfaiyecilerle duygusal buluşma

Kartepe'de itfaiyecilere teşekkür buluşması:

Kartepe'de evinde çıkan yangında annesi ve teyzesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldığını söyleyen Canan İşeri, yaşanan korku dolu anların ardından yardım eden itfaiyecilerle yeniden bir araya geldi. İşeri, olay sırasında ekiplerin hızlı müdahalesinin kendisini rahatlattığını ve görevleri boyunca gösterdikleri profesyonellik için teşekkür etti.

İtfaiyenin müdahalesi ve ziyaret programı:

Kocaeli genelinde kaza ve afetlerde zamanla yarışan itfaiye ekipleri, yangın ve kurtarma çalışmalarında vatandaşların yanına koşmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı İtfaiye Haftası kapsamında Yahya Kaptan İtfaiye Müfrezesi'ne yaptığı ziyarette, ekiplerin fedakârca yürüttüğü hizmetlere dikkat çekti. Program sırasında konuşan İşeri, evindeki yangında itfaiyenin erken müdahalesinin aile fertlerinin güvenliğini sağlamadaki belirleyici rolünü vurguladı.

Yaşanan anlar ve teşekkür:

İşeri, olay günüyle ilgili duygularını paylaşırken, "Hayatta hiç beklemediğim bir şey başımıza geldi. O günü hiç hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Annesi ve teyzesinin sağ salim kurtarılmasının kendisi için çok büyük bir rahatlama sağladığını söyleyen İşeri, itfaiye personelinin ilgisinin moral verici olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda ekiplere seslenerek, 'İyi ki varlar. Kimsenin ihtiyacı olmasın ama varlığınız daim olsun.' dedi.

KARTEPE’DE EVİNDE ÇIKAN YANGINDA ANNESİ VE TEYZESİNİN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDIĞI CANAN İŞERİ, YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARIN ARDINDAN KENDİSİNE YARDIM EDEN İTFAİYECİLERLE YENİDEN BULUŞTU. İŞERİ, YANGIN SIRASINDA EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİNİN KENDİSİNİ RAHATLATTIĞINI BELİRTEREK, "İYİ Kİ VARLAR, VARLIĞINIZ DAİM OLSUN" DEDİ.