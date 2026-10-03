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Tesis güvenliği yerinde incelendi: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bina turu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde SKS ve STDS kriterlerine göre bina turu yapıldı; tesis güvenliği ve teknik altyapı yerinde değerlendirildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tesis güvenliği yerinde incelendi: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bina turu

Bina turu gerçekleştirildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve Sağlık Tesisleri Denetim Standartları (STDS) kapsamında tesis güvenliğinin değerlendirilmesine yönelik bir bina turu gerçekleştirildi. Turda başhekim ve hastane yönetim ekibi ile Kalite Yönetim Birimi ve Tesis Güvenliği Komitesi üyeleri yer aldı.

Denetimde odak noktaları:

Bina turunda hastanenin genelindeki fiziki alanlar yerinde incelendi; teknik altyapı, çevre düzenlemeleri ve kullanım alanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ekipler, alanlarda muhtemel riskleri belirlemeye ve mevcut uygulamaların SKS ile STDS ölçütlerine uygunluğunu tespit etmeye odaklandı. Yapılan incelemelerde tespit edilen bulgular kayıt altına alındı ve önceliklendirme yapıldı.

İyileştirme planları ve takip:

Yapılan tespitler doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin planlanması ve hastane genelinde tesis güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinin güvenli ve kaliteli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve uygulamaların izlenmesi için koordinasyonun süreceğini vurguladı.

MEAH&#039;TA TESİS GÜVENLİĞİ İÇİN BİNA TURU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MEAH'TA TESİS GÜVENLİĞİ İÇİN BİNA TURU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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