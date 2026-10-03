Patili dostlarla spor ve farkındalık: Eker I Run'da 'köpeğinle koş' ilk kez gerçekleştirildi

Etkinlikte öne çıkanlar:

Bursa'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Eker I Run organizasyonunda ilk kez sahneye çıkan "Köpeğinle Koş" etkinliği, Hüdavendigar Parkı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde başlayan buluşmada katılımcılar, sevimli dostlarıyla birlikte yaklaşık 1 kilometrelik parkuru yürüyüp koştu. Etkinlik resmi bir yarış formatında düzenlenmedi, fakat parkur boyunca zaman zaman kıyasıya ve neşeli anlar yaşandı.

Organizasyona yaklaşık 46 köpek ile yüzlerce hayvansever katıldı. Alanda kurulan su noktaları ve dinlenme alanları patili dostların konforu için düşünüldü. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda hem spor hem de hayvan sevgisi ön plana çıktı.

HEPAD iş birliği ve sahiplenme vurgusu:

Etkinlikte Bursa'da faaliyet gösteren Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) de yer aldı. Dernek gönüllülerinin getirdiği 10 sahipsiz köpek, alandaki ziyaretçilerle buluştu ve birçok kişi bu köpeklerle birlikte parkuru tamamladı. Etkinlikten elde edilen gelir HEPAD'a bağışlandı ve derneğe destek sağlandı.

Eker I Run Koşusu Yarış Direktörü Caner Odabaşoğlu etkinlik sonrasında, "Eker I Run Koşusu kapsamında Türkiye’de ilk kez Köpeğinle Koş diye bir etkinlik tasarladık ve bugün gerçekleştirdik. Koşmayı ve hareket etmeyi seven insanlarla, köpeği olan ve köpek sever insanları aynı paydada buluşturan bir etkinlik oldu. Etkinlikte HEPAD Derneği ile iş birliği yaptık. Çünkü köpeklerin alınıp satılmaması, sokağa terk edilmemesi, ne sokakta ne de barınakta yaşamak zorunda bırakılmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bakabilecek ve sevgisi olan insanların köpek sahibi olup onlarla birlikte yaşamayı tercih etmesini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Katılımcı deneyimleri:

Etkinlikte sahipsiz bir köpekle parkuru ilk sırada tamamladığını söyleyen Saygı Cura, "HEPAD Derneği’nin köpeğiydi. Bana havladı, birbirimize ısındık ve birlikte katıldık. Çok hızlı koşuyormuş. Parkuru ilk sırada tamamladık" dedi.

Esma Bulut, "Lokum isimli köpekle parkuru ikinci sırada tamamladım. Ben iyi bir koşucuyumdur ama gerçekten Lokum’a yetişmek zor oldu. Sabah tanıştık ama birbirimize çok iyi uyum sağladık, beni dinledi. Beni seçtiği için Lokum’a çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat verdiği için organizasyonu hazırlayan Eker firmasına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Utku Korkmaz ise hayatında ilk kez bir yarışmaya katıldığını belirterek, "HEPAD ailesinin bir üyesi olan Kırpık sahiplenilmeyi bekliyor. Ben de aslında köpek sahiplenmek istiyorum ancak bugün buna hazır değilim. Çünkü çok büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluğu aldıktan sonra bırakmamak gerekiyor. Sahiplenmek isteyen herkese tavsiye ederim. Çok enerjik ve çok akıllı bir köpek. Sabah tanıştık ve parkuru birlikte koştuk" diye konuştu.

Etkinliğe kendi köpeğiyle katılan Didem Arsever de "Leo ile birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Bu sayede sosyalleşti ve Luna isminde yeni bir arkadaş edindi. Böyle bir etkinlik tekrar yapılırsa yeniden katılmak isterim" dedi.

Eker I Run programı devam ediyor:

Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen ve iki güne yayılan organizasyonun ilk gününde "Köpeğinle Koş"un yanı sıra koşucuların bir araya geldiği Shake Out Run gerçekleştirildi. Organizasyonun ikinci gününde ise Uludağ'dan başlayıp Eker Meydanda sona erecek 42K Maraton, 15K ve 5K etapları ile Minik Adımlar ve Özel Sporcular yarışmaları düzenlenecek. Etkinlik boyunca spor ve hayvan sevgisini buluşturan anlar, Bursalı katılımcılarda unutulmaz izler bıraktı.

BURSA'DA BU YIL 13'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN EKER I RUN KAPSAMINDA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN "KÖPEĞİNLE KOŞ" ETKİNLİĞİ, YÜZLERCE HAYVANSEVER İLE PATİLİ DOSTLARINI AYNI PARKURDA BULUŞTURDU.