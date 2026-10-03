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TESK'ten birliklere yerli otomobil hamlesi

TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, yerli ve milli otomobil TOGG'u birliklerin kullanımına sunarak esnaf ve sanatkarların hizmet gücünü artıracaklarını söyledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

TESK'ten birliklere yerli otomobil hamlesi

yerli araç desteği:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, seçilmesinin ardından esnaf ve sanatkar teşkilatlarının hizmet kapasitesini artırmaya yönelik adımları hızlandırdı. Birlikler arasında imkan eşitliğini güçlendirmek amacıyla yerli ve milli otomobil TOGG'u birliklerin hizmetine sunma çalışmaları başlatıldı.

ilk teslimat:

Bu kapsamda ilk TOGG, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Asim Özer'e teslim edildi. Teslimatın, il teşkilatlarının sahadaki etkinliğini artırmaya yönelik somut bir adım olduğu ifade edildi.

amaç ve vurgular:

Yiğiner, ülkenin dört bir yanındaki esnaf ve sanatkarların daha etkin hizmet alabilmesi için her ilin eşit imkanlara sahip olmasının önemine dikkat çekti. Yerli ve milli imkanları esnaf ve sanatkarların hizmetiyle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek TOGG'un Ardahan teşkilatına, şehrine ve esnaf ile sanatkarlara hayırlı olmasını diledi.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER, &quot;YERLİ VE MİLLİ...

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER, "YERLİ VE MİLLİ İMKANLARIMIZI ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN HİZMETİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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