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Adıyaman'da iş dünyası sandık başında: ATSO seçimlerinde yoğun hareketlilik

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda 18 meslek grubunu kapsayan komite ve meclis üyeliği seçimleri, ATSO hizmet binasında yoğun katılımla sürüyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da iş dünyası sandık başında: ATSO seçimlerinde yoğun hareketlilik

seçim süreci ve katılım:

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde üyeler ATSO Hizmet Binası'na akın etti. Toplam 18 meslek grubunun yer aldığı seçimlerde iş dünyasından yoğun katılım gözlendi. Üyeler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başlayarak seçimin atmosferini canlı tuttu.

Seçime katılanlar, meslek komiteleri ve meclis üyeliklerindeki adaylara destek için sırayla oylarını kullandı. Sandıklardaki hareketlilik ve üyelerin ilgisi, odanın gündeminde yer alan konular açısından belirleyici olacak sonuçları öne çıkarıyor.

güvenlik ve sonuç takvimi:

Seçim alanında güvenliği sağlamak üzere polis ekipleri hazır bulundu ve yoğun güvenlik önlemleri alındı. Oy kullanımı saat 17:00'de tamamlanacak olup, katılımın yüksek olduğu bildirildi.

Oy verme işlemi sona erdikten sonra sandıklardaki oylar gün içinde tek tek sayılarak sonuçlar belirlenecek. Sandıkların açılması ve oy sayımıyla birlikte, adayların durumu netleşecek ve sonuçlar kamuoyuna duyurulacak.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ...

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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