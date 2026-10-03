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Gaziantep'te eş zamanlı baskınlarla 155 kişinin yakalandığı operasyon tamamlandı

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile özel harekat destekli eş zamanlı baskınlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 155 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te eş zamanlı baskınlarla 155 kişinin yakalandığı operasyon tamamlandı

Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik operasyon

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve özel harekat ekipleri desteğiyle kentin farklı noktalarında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonun detayları:

Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskınlar gerçekleştirildi ve bu adreslerde kapsamlı aramalar yapıldı. Aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli malzemelere el konuldu.

Yakalananların durumu ve başlatılan işlemler:

Yürütülen çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 118 şüpheli olmak üzere toplam 155 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

GAZİANTEP&#039;TE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN...

GAZİANTEP'TE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK OPERASYON YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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