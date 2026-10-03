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Kurtun gece ziyareti: Çivril'de bir koyun telef oldu

Çivril'in Yamanlar Mahallesi'nde gece ağıla giren kurt bir koyunu telef etti; besici Serkan Ay gömdü, mahalle sakinleri ve avcılar önlem arıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtun gece ziyareti: Çivril'de bir koyun telef oldu

Çivril’de ağıla giren kurt bir koyunu telef etti:

Denizli'nin Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, besici Serkan Ay ağıldan gelen sesler üzerine hayvanlarının bulunduğu bölüme gitti. Ağıla giren Ay, karşısında bir kurt gördü; kurt Ay'ı görünce kaçarak uzaklaştı. Yapılan kontrolde ise bir koyunun telef olduğu belirlendi.

bulunan ve gömülen hayvan:

Ay, telef olan koyunu köy dışına götürüp gömdüğünü belirtti ve olay anında kurtla karşılaştığını aktardı.

bölgede artan tedirginlik ve önlemler:

Olay mahallede endişeye yol açarken, Ay son yıllarda kurtların mahalle çevresinde daha sık görüldüğünü vurguladı ve benzer olayların daha önce de yaşandığını söyledi. Besiciler, özellikle gece saatlerinde hayvanlarını korumak için tedbirleri artırdı.

Yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı; bölgeden bazı avcıların kurtun yeniden ortaya çıkması ihtimaline karşı takip yaptığı öğrenildi. Besiciler, ilçe genelinde ek önlemler alınmasını talep ediyor.

KOYUNA KURT SALDIRDI YAMANLAR MAHALLESİ

KOYUNA KURT SALDIRDI YAMANLAR MAHALLESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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