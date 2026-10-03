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Hukuk perspektifiyle bağımlılıkla mücadeleye üniversitede vurgu yapıldı

Düzce Üniversitesi'nde 'Bağımlılığa Karşı Hukuki Farkındalık' semineri verildi; bağımlılığın sosyal etkileri ve hukuki sonuçları öğrencilere anlatıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hukuk perspektifiyle bağımlılıkla mücadeleye üniversitede vurgu yapıldı

Bağımlılığa karşı hukuki farkındalık semineri

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Hukuki Farkındalık" başlıklı seminer, öğrencilerin bilinç düzeyini artırmak ve bağımlılıkla mücadelenin yasal boyutuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Öğretim Görevlisi Fatih Durmuş, katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

seminer içeriği:

Sunumda bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri detaylandırıldı; bağımlı bireylerin sosyal yaşamlarında karşılaştıkları gündelik sorunlar ve bu sorunların hukuki boyutları ele alındı. Ayrıca bağımlılık oluşturan maddelerin ve davranışların hukuki açıdan doğurabileceği sonuçlar, ilgili yasal düzenlemeler ve bu kapsamda uygulanabilecek hukuki yaptırımlar hakkında bilgiler sunuldu.

farkındalık ve toplum vurgusu:

Program kapsamında, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel çabalarla sınırlı kalmaması gerektiği, toplumsal ve hukuki farkındalığın önem taşıdığı vurgulandı. Öğrencilerle yapılan soru‑cevap bölümünde uygulamada karşılaşılabilecek hukuki süreçlere ilişkin temel yönlendirmeler de paylaşıldı.

Etkinlik, katılımcılarda bilinç oluşturmayı ve hukuk eksenli yaklaşımın güçlendirilmesini amaçlayan bir bilgilendirme faaliyeti olarak tamamlandı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, BAĞIMLILIKLA MÜCADELENİN YASAL BOYUTUNA DİKKAT ÇEKMEK VE...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, BAĞIMLILIKLA MÜCADELENİN YASAL BOYUTUNA DİKKAT ÇEKMEK VE ÖĞRENCİLERİN BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTIRMAK AMACIYLA “BAĞIMLILIĞA KARŞI HUKUKİ FARKINDALIK” BAŞLIKLI SEMİNER DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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