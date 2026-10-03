Ayasofya'nın kubbesi restorasyon için gri brandayla geçici olarak örtüldü

Restorasyon ve geçici koruma sistemi:

İstanbul’un en tanınmış yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmaları, ana kubbenin dış görünümünü de değiştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan geçici çelik konstrüksiyonun üzeri, dış etkenlere karşı koruma sağlamak amacıyla gri renkli ve alev yürütmez özellikte bir brandayla kaplandı. Bu örtü, kubbenin kilometrelerce uzaktan dahi fark edilebilen yeni siluetini oluşturdu.

Restorasyon kapsamında, kubbenin mevcut kurşun kaplamalarının sökülerek onarılması veya yenilenmesi ve kubbenin güçlendirilmesi planlanıyor. Dış yüzeyde devam eden çalışmaların yanı sıra, iç bölümdeki tarihi mozaiklerin mevsimsel hava koşullarından etkilenmemesi için de geçici bir koruma sistemi oluşturuldu. Bakanlık, brandanın renginin kubbenin geleneksel kurşun görünümüyle uyum sağlamak üzere seçildiğini ve uygulamanın yapının özgün dokusuna zarar vermeyecek şekilde planlandığını bildirdi.

İç mekânda kurulan platform ve teknik hazırlıklar:

Kubbenin iç bölümünde yürütülen çalışmalara destek amacıyla 43,5 metre yüksekliğinde bir çelik platform sistemi kuruldu. Sistem kurulmadan önce zemin testleri, yükleme analizleri, georadar taramaları ve titreşim testleri gibi teknik değerlendirmeler gerçekleştirildi; bu adımlar, hem tarihi dokunun korunması hem de ziyarete ve ibadete devam eden mekanın güvenliği açısından önem taşıyor.

Geçici çatı ve platform uygulaması, restorasyon sürecinde yapının yağış, rüzgâr ve diğer mevsimsel koşullardan korunmasını sağlamayı hedefliyor. Bakanlık yetkilileri, uygulamanın yüksek güvenlik standartlarına göre tasarlandığını ve çalışmalar sürerken Ayasofya'nın ibadet ve ziyarete açık tutulmaya devam edeceğini belirtti.

Minare onarımları ve taş konservasyonu:

Restorasyon programı sadece kubbe ile sınırlı kalmadı; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Ayasofya’nın kuzeydoğu minaresindeki çalışmalar tamamlandı. Söz konusu minare 65 metre yüksekliğinde olup, üst bölümlerde Bilim Heyeti kararıyla kontrollü kısmi söküm ve yeniden yapım uygulanırken, alt kısımlarda güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında 411 taş ile 26 sıra basamak kontrollü şekilde sökülerek sınıflandırıldı. Yeniden kullanılabilecek özgün taşlar korundu; onarım gereken taşlarda konservasyon ve tümleme yapıldı. Külah bölümündeki ahşap elemanlar konservasyondan geçirilirken, bakır alem onarıldı, altın varakla kaplandı ve yerine yeniden monte edildi. Aynı zamanda minarenin deprem güvenliği günümüz şartlarına uygun hale getirildi.

Ayasofya'da yürütülen restorasyonun temel amacı, yaklaşık 15 asırlık yapının özgün malzemelerinin korunması, deprem güvenliğinin artırılması ve yapının gelecek nesillere aktarılması olarak açıklanıyor. Çalışmalar, Bilim Heyeti ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda planlanıp uygulanıyor; uygulama sürecinde hem teknik titizlik hem de ziyaretçi erişiminin sürdürülmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Ayasofya’nın Kubbesi gri brandalarla kapatıldı