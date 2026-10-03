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Söke’de birlikte adımladılar: Dünya Yürüyüş Günü’nde hareketli yaşam vurgusu

Söke’de 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde vatandaşlar bir araya gelerek düzenli fiziksel aktivitenin ve hareketli yaşamın önemini anlattı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Söke’de birlikte adımladılar: Dünya Yürüyüş Günü’nde hareketli yaşam vurgusu

Söke'de 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen yürüyüşte katılımcılar bir araya gelerek hareketli yaşamın önemine vurgu yaptı. Etkinlik, hem sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hem de toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı oluşturmayı amaçladı.

etkinlikte neler yapıldı:

Kısa bir bilgilendirme ve hazırlık sürecinin ardından katılımcılar birlikte yürüdü. Yürüyüş boyunca spor yapmanın günlük yaşamda sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirilmesinin önemi anlatıldı ve katılımcılar birbirleriyle deneyimlerini paylaştı.

hareketli yaşamın önemi:

Organizasyon yetkilileri ve katılımcılar, düzenli fiziksel aktivitenin fiziksel ve zihinsel sağlık için kritik olduğunu belirtti. Etkinlik, yerel halkın sağlıklı yaşam konusundaki farkındalığını artırdı ve birlikte hareket etmenin toplum üzerindeki olumlu etkisini gösterdi. Yürüyüş, katılımcıların birlikte adımlamasıyla sona erdi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE 2 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, HAREKETLİ...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE 2 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, HAREKETLİ YAŞAMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ. KATILIMCILAR SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİRLİKTE YÜRÜDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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