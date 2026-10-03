Newcastle'da maç coşkusu trajediye dönüştü: araç taraftarların arasına daldı

Newcastle'da taraftarların arasına araç daldı:

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Newcastle kentinde, büyük final öncesi Newcastle Knights'ı uğurlamak için toplanan taraftarların arasına bir otomobil daldı. Polis açıklamasına göre olayda toplam 10 kişi yaralandı.

olayın ayrıntıları:

Yerel yetkililer, yaralılardan 5 yaşındaki bir kız çocuğu ve 67 yaşında bir adamın durumunun kritik olduğunu, diğer sekiz kişinin ise durumunun stabil olduğunu bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan sürücünün 18 yaşında bir genç olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.

Newcastle Belediye Başkanı Gavin Morris, sürücünün bir ragbi taraftarı olduğunu belirterek, "Arabayı gazlıyordu, heyecanlıydı, bir destekçiydi, o anın sevincine ortak olmuştu. Bir şekilde aracın kontrolünü kaybetti ve kalabalığın arasına girdi" ifadelerini kullandı.

resmi tepkiler ve bağlam:

Olay, yerel taraftarların ertesi gün Sydney Roostersa karşı oynanacak büyük finale destek için toplandığı sırada meydana geldi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de açıklama yaparak, "Newcastle’da bu sabah yaşanan korkunç olayda yaralanan ve olaydan etkilenen herkesin yanındayım. Düşüncelerim onlarla. Ragbi ligi insanları bir araya getiriyor ve bu hafta sonu Newcastle taraftarları için heyecan ve gurur dolu bir hafta sonu olmalıydı" dedi.

Polisin soruşturması sürüyor; yetkililer olayın nedenine ilişkin detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Avustralya'nın Newcastle şehrinde bir otomobilin ragbi taraftarlarının arasına dalması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.