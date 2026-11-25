Yeniköy Kemerköy Enerji Milas sahasında 20 bin fidanı toprakla buluşturdu:

Yeniköy Kemerköy Enerji, üretim faaliyetlerinin sona erdiği alanları ekosisteme geri kazandırma programına bir adım daha ekleyerek Milas ilçesinde toplam 20 hektarlik sahada 20 bin fidan dikimine başladı. Etkinliğe Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, kamu kurumları ve yerel paydaşlar katıldı.

Saha hazırlığı ve dikim süreci:

Şirket, ağaçlandırma öncesinde sahaya nebati toprak sererek fidanların kök gelişimini destekleyecek zemin hazırladı ve şev düzenlemeleri yaptı. Dikimler, tüm şevlere yayılacak şekilde aşamalı olarak sürdürülecek ve alanın zaman içinde çevresindeki doğal dokuyla bütünleşmesi amaçlanıyor.

Arıcılığa katkı amaçlı tür seçimi:

Ağaçlandırma programı, yerel paydaşlar ve bölgedeki arıcılarla yapılan görüşmeler doğrultusunda şekillendirildi. Tür seçiminde hem bölgenin doğal bitki örtüsüne uygunluk hem de bölgenin geleneksel geçim kaynaklarından olan arıcılığa katkı sağlama kriterleri göz önünde bulunduruldu. Dikim alanlarına kızılçam ve servi gibi türlerin yanı sıra arıcılığa destek verecek bitki türleri de yerleştirilecek.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Ahmet Eyidoğan, çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde 4 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Üretim faaliyetlerinin tamamlandığı bu alanda ise 20 bin fidan dikeceğiz. Ekosisteme kazandıracağımız bu alanda yerel arıcıları destekleyen bitki türleri de olacak."

Eyidoğan, şirketin çevresel sorumluluk yaklaşımını uzun vadeli planlarla sürdürdüklerini vurguladı: "Yerli kaynaklarımızı ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için değerlendirirken, bu toprakların geleceğine karşı da sorumluluk taşıyoruz. Bizim için bu sorumluluk, bir sahadaki faaliyetimiz sona erdiğinde de devam ediyor."

Geçmiş projeler ve gelecek hedefleri:

Şirket daha önce Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde 4 milyonun üzerinde fidan diktiğini ve bunun 3 metreye 3 metrelik dikim düzeninde yaklaşık 3 bin 600 hektarlık bir alana tekabül ettiğini belirtiyor. Eyidoğan, söz konusu alanın Milas ilçesi sınırları içindeki toplam ormanın yaklaşık %3,5'ine denk geldiğini ifade etti.

Hüsamlar Yeniden projesine de değinen Eyidoğan, Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesi olan çalışmada yaklaşık 576 hektarlık alanda 250 binin üzerinde bitki ve fidan dikimi gerçekleştirildiğini ve bu başarı ile gelecekteki projeler için örnek oluşturulduğunu kaydetti. Şirket, 2032 yılına kadar 1.363 hektar alana doğaya geri kazandırma hedefini sürdürüyor.

YENİKÖY KEMERKÖY ENERJİ, MİLAS’TA 20 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYOR