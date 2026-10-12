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Kuşadası'nda aranan 11 hükümlü operasyonla yakalandı

Kuşadası'nda jandarma, çeşitli suçlardan aranan 11 firari hükümlüyü yakalayarak adli işlemlerin ardından kapalı ceza infaz kurumlarına teslim etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuşadası'nda aranan 11 hükümlü operasyonla yakalandı

Kuşadası'nda düzenlenen operasyonda aranan şahıslar ele geçirildi

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 11 firari hükümlü tespit edilip yakalandı.

yakalamaya ilişkin detaylar:

Edinilen bilgiye göre yakalanan kişilerin; hırsızlık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 2313 Sayılı Kanun’a muhalefet, borçlunun ödeme şartını ihlal, kadına karşı basit yaralama, kamu malına zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve hakaret gibi çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi. Operasyonlar, Kuşadası ilçesi sınırları içinde farklı noktalarda gerçekleştirildi.

adli süreç ve teslim:

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 11 hükümlü hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, ilgili kapalı ceza infaz kurumlarına teslim edilerek hükümlülükleri yerine getirilmeye başlandı.

AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HIRSIZLIK, YARALAMA, HAKARET VE KAMU MALINA ZARAR VERME GİBİ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 11 HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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