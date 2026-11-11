Dolar 50,2285 +0,02%
Euro 55,7438 -0,63%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.450,00 -0,90%
EUR/USD 1,1094 -0,65%
Brent Petrol 93,48 +2,18%
--°

Bingöl'ün geleceği bilimsel verilerle şehirleşiyor

Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi'nin 73 sayfalık akıllı şehir raporu, coğrafi veri ve harita tabanlı analizlerle altyapı, afet ve mahalle planlamasına yön verecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 21:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl'ün geleceği bilimsel verilerle şehirleşiyor

Bingöl için bilimsel veri odaklı şehir planlaması

Bingöl Belediyesi ile Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı'nın sonuç raporu, Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda kamuoyuna sunuldu. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Turan ile her iki kurumdan çalıştay düzenleme kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, çalıştayın ortaya koyduğu bulgular ve öneriler paylaşıldı.

Çalıştay sürecinde uluslararası katılımla; coğrafya, şehir planlama, mühendislik, çevre ve bilişim alanlarından uzman akademisyenlerin değerlendirmeleri, kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri derlendi. Toplantıda Doç. Dr. Fatma Esen ve Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Aydemir tarafından hazırlanan ve sunulan 73 sayfalık rapor, kent için somut yol haritası niteliği taşıyor.

Öncelikler: altyapı, afet güvenliği ve mahalle ihtiyaçları:

Rapor, Bingöl'ün kısa ve uzun vadeli planlamasında öncelikli alanları tanımlıyor. Toplam 282 bin 299 nüfusa sahip il ve 139 bin 913 kişilik kent merkezi için; altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi, mahalle ölçeğindeki ihtiyaç analizi ve kentsel kaynakların etkin kullanımı gibi başlıklarda öneriler getirildi. Ayrıca, olası afet anlarında kullanılacak ulaşım güzergâhlarının belirlenmesi ve kritik altyapıların hangi sırayla güçlendirileceğine dair ölçülebilir kriterler önerildi.

Uygulama: harita tabanlı karar alma ve dayanıklılık:

Raporda vurgulanan temel yaklaşım, kararların harita tabanlı mekânsal analizler ve coğrafi bilgi sistemleriyle desteklenmesi. Kent merkezine 12-14 kilometre uzaklıktaki dış merkezler ile 1971 ve 2003 depremlerinin hafızasını taşıyan Bingöl'ün afet riskleri, çalışmanın öncelikli konuları arasında yer aldı. Bu çerçevede hangi mahallede hangi altyapı yatırımının öncelik alması gerektiği gibi kararların, veriyle desteklenmiş ölçümlerle alınması önerildi.

Çalışma notları, akıllı şehir uygulamalarının yalnızca teknolojik yenilikten ibaret olmadığını; veri temelli planlamanın can güvenliği, zaman ve kaynak tasarrufu bakımından da kritik olduğunu ortaya koyuyor. Hazırlanan önerilerin, özellikle Bingöl Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin uzun vadeli şehir planlaması ve uygulamalarına bilimsel bir temel sağlaması amaçlanıyor.

BİNGÖL BELEDİYESİ VE ÜNİVERSİTEDEN KENTİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK AKILLI ŞEHİR RAPORU

BİNGÖL BELEDİYESİ VE ÜNİVERSİTEDEN KENTİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK AKILLI ŞEHİR RAPORU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis üretimine güç: 510 ton sertifikalı tohum üreticilere ulaştı
images

Dronla arama sonucu Akşehir Gölü'nde kaybolan 5 inek bulundu
images

kütahya'da meçhulk değil, somut nefes: mefketçik hatıra ormanı büyüyor
images

Ahlat’ta 250 fidanla geleceğe nefes verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekkeköy'de 10 yaşındaki çocuğa istismar iddiası, şüpheli adliyeye sevk edildi

Van Bommel: Türkiye fırsat yakadı ama sonucu çeviremedi, biz hazırız

Silivri'de akşam saatlerinde site panosunda patlama paniği

Erdoğan ile Albanese Antalya’da ikili ilişkileri ve küresel gündemi görüştü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı