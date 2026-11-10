Sinop'ta Atatürk'ün 88. yılında saygı duruşu ve anma etkinlikleri

Sinop'ta Atatürk için düzenlenen 10 Kasım anma töreni

Hükümet Konağı önündeki tören:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88. yılında Sinop'ta düzenlenen törenlerle anıldı. Günün ilk programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi; törende kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk bıraktı.

Çelenk sunumunun tamamlanmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada Türk bayrakları yarıya indirildi ve Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar ve Kültür Merkezi'ndeki program:

Anma törenine Vali Dr. Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ve Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bozkurt Altan ile il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hükümet Konağı önündeki törenin ardından program, Sinop Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada Atatürk'ün anısını yaşatmak ve Cumhuriyet'e duyulan minneti ifade etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi ve katılımcılar anma ruhuna uygun bir gündemle etkinliklere katıldı.

SİNOP’TAKİ İLK PROGRAM, HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE BULUNAN ATATÜRK ANITI’NDA YAPILDI.