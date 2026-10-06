Kuşadası'nda Değirmendere mahalleye 3,1 milyonluk kanalizasyon yatırımı

çalışmanın kapsamı:

ASKİ Genel Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesinde altyapı güçlendirme çalışması yürütüyor. Proje kapsamında 3665 ve 3665/1 Sokaklarda mevcut kanalizasyon hattı yenileniyor ve bölgenin atık su altyapısının dayanıklılığı artırılıyor.

İşlerin etaplar halinde sürdürüldüğü alanda ekipler, eski hattın sökülmesi, yeni borulama ve bağlantıların yapılmasının yanı sıra zemin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri de alıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yağmur ve atık su kaynaklı sorunların azalması hedefleniyor.

yatırım maliyeti ve hedefler:

Projeye ayrılan bütçe 3 milyon 100 bin TL olarak açıklandı. Harcama, malzeme temini, işçilik ve saha düzenlemelerini kapsıyor. Yetkililer, kent genelindeki altyapı yatırımlarının öncelikli hedefinin halk sağlığı ve hizmet standardını yükseltmek olduğunu belirtiyor.

belediye açıklaması ve mahalle sakinleri:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu projenin kent genelindeki yatırımların bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Aydınımızın dört bir yanında vatandaşlarımızı yatırımlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Projelerimize her geçen gün yenilerini ekliyor, hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Çerçioğlu ve ASKİ ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların planlandığı takvime göre aralıksız süreceğini bildiriyor.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ASKİ, DEĞİRMENDERE MAHALLESİ’NDEKİ 3665 VE 3665/1 SOKAKLARDA KANALİZASYON HATTINI YENİLİYOR.