Dolar 49,1747 +0,12%
Euro 55,3171 +0,31%
Bist 12.361,93 -0,66%
Altın Gram 6.613,17 +0,63%
EUR/USD 1,1244 +0,18%
Brent Petrol 98,54 -1,77%
--°

Kuşadası'nda Güvercinada ve liman dükkanlarının devrine hukuk mücadelesiyle yanıt

Tahsin Demirtaş, Güvercinada Kalesi ve belediyeye ait diğer mülklerin Vakıflar'a geçişine karşı hukuk mücadelemizin sonuna kadar süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Kuşadası'nda Güvercinada ve liman dükkanlarının devrine hukuk mücadelesiyle yanıt

Kuşadası meclisinde devrin ardından hukuki kararlılık

Kuşadası Belediye Meclisi'nin Ekim ayı Olağan Toplantısı Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen konular komisyonlara havale edilirken, toplantıda en dikkat çeken gündem maddesi Güvercinada Kalesi ve belediyeye ait bazı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi oldu.

Hukuk mücadelesine vurgu:

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Güvercinada Kalesi'nin Kuşadası'nın simgesi olduğunu belirterek, Balıkçılar Meydanı ve liman bölgesinde mülkiyeti belediyeye ait dükkanların iki gün önce Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Vakfı'na geçtiğini aktardı. Demirtaş, "Bunla ilgili hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diyerek kararlılığını vurguladı.

Demirtaş toplantıda ayrıca belediyenin tapularının yıllardır Kuşadası Belediyesi'nde olduğunu hatırlattı ve "Hukuk önünde haklarımızı aramakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Tanıtım ve spor kararları:

Mecliste kentin yurtdışında tanıtımı için de adımlar atıldı. Kuşadası Belediyesi, 3-5 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek WTM London ve 19-21 Kasım tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'daki ITTF Warsaw turizm fuarlarına katılma kararı aldı.

Ayrıca Başkan Ömer Günel'in kente kazandırdığı Kuşadası Tenis Kulübü'nün iki ulusal turnuvaya ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Buna göre Kuşadası Tenis Kulübü'nde 22-25 Ekim tarihlerinde Masters Cumhuriyet Tenis Turnuvası, 2-6 Kasım tarihlerinde ise Büyükler Sonbahar Tenis Turnuvası Türkiye Serisi düzenlenecek.

KUŞADASI BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI. PERA DÜĞÜN, ORGANİZASYON VE KÜLTÜR...

KUŞADASI BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI. PERA DÜĞÜN, ORGANİZASYON VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE GEÇEN GÜVERCİNADA KALESİ VE KUŞADASI BELEDİYESİ’NE AİT DİĞER MÜLKLERLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, “BUNLA İLGİLİ HUKUK MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK” DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cıngı'dan aile tanımını geleneksel çerçeveye çekme çağrısı
images

Ankara'nın adalet merkezi olması önerisi ve Meclis'teki yol haritası
images

bahçeli: erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapması ülke ve bölge yararı...
images

CHP Denizli il başkanlığına veda: Ayhan Oran sağlık nedenleriyle görevi bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TahtApp ile az gören çocukların sınıf eğitimine teknolojiyle erişim desteği

Diyarbakır'da iş yeri mühürleme tartışması: esnaf belediyeye suç duyurusunda bulundu

Kastamonu'da uyuşturucu baskınında bir şüpheli tutuklandı

KBRN tehdidine karşı küresel dayanışma ve yapay zekâ destekli önleme

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip