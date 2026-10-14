Kuşadası'nda Toscana benzeri Yaylaköy atıklarla boğuluyor

Kuşadası'nda doğal peyzaj atık tehdidi altında

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yaylaköy bölgesinde, bölgenin karakteristik vadileri ve dere yatakları kontrolsüz atık dökümü nedeniyle zarar görüyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü bölgede biriken inşaat atıkları, moloz, plastik ambalajlar, araç lastikleri ve ev eşyalarının doğal akışı ve bitki örtüsünü tehdit ettiğini belirtti.

Dere yataklarına dökülen atıklar:

Sürücü, Çömlekçi mevkiinden başlayan ve kızılçam ağaçlarının arasından vadilere uzanan dere yataklarının giderek atıkla dolduğunu vurguladı. Bu dolgu uygulamalarının suyun doğal akışını engellediğini, oluşan toz ve kirliliğin yakınlardaki zeytinliklerin verimini ve bitki sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetti. Bölgedeki atıkların ormanlık alanlara yayılarak doğal bitki örtüsüne ve yaban hayatına zarar verdiği değerlendiriliyor.

Sürücü, bölgenin bir zamanlar yabancı arkeologlar tarafından da Toskana ile kıyaslandığını hatırlatarak, Latmos (Beşparmak) Dağları çevresinde çalışan Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow'un 2010 yılında Yaylaköy'ün doğal güzelliklerinden etkilendiğini aktardı. Bölgede bulunan Akdeniz servileri, makilikler, zeytin bahçeleri ve Kuşadası Körfezi'ne uzanan manzara, bu benzetmenin temelini oluşturuyordu.

Koruma ve denetim önerileri:

EKODOSD Başkanı, bu tür vahşi atık dökümünün önlenmesi için acil tedbirler gerektiğini belirtti. Sürücü'nün önerileri arasında girişlerin kontrol altına alınması, uyarı tabelaları, gerekli izinler doğrultusunda kamera sistemi kurulması ve düzenli denetimler yer alıyor. Ayrıca dökülen atıkların hızla kaldırılması ve alanın eski haline getirilmesi gerektiği, bunun maliyetinin sorumlulara yüklenmesi gerektiği ifade edildi.

Bahattin Sürücü, "Burası bir çöp veya atık depolama alanı değil, doğal bir yaşam alanıdır. Buna rağmen isteyen herkes kamyonuyla, traktörüyle her türlü atığı buraya getirip dökebiliyor" diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Sürücü, dere yataklarına atık dökenler hakkında yürürlükteki mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Dernek yetkilileri, alana tek bir giriş noktasından erişim sağlanmasının takibi kolaylaştıracağını; tabela ve kamerayla birlikte, çevreyi kirletenlere karşı caydırıcı yaptırımların uygulanmasının önemli olduğunu söylüyor. Aksi halde dere yatakları, doğal bitki örtüsü ve yaban hayatı geri dönülmez zararlarla karşılaşabilir.

Yaylaköy'de oluşan bu kirliliğin Kuşadası'nın diğer doğal alanlarına da sıçrama riski taşıdığına dikkat çeken çevreciler, ilgili kamu kurumlarının vakit kaybetmeden müdahale etmesini talep ediyor. Bölgenin endemik bitki türleri ve peyzaj değerinin korunması için alınacak acil önlemler, hem ekosistemin hem de yerel tarım alanlarının geleceği açısından kritik görülüyor.

EKODOSD ve yerel çevreci gruplar, atıkların kaldırılması ve denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi için süreçlerin hızlandırılmasını, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların koordinasyon halinde çalışmasını istiyor.

İTALYA'NIN TOSKANA BÖLGESİNE BENZETİLEN AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDEKİ YAYLAKÖY’ÜN DOĞAL PEYZAJI VE DERE YATAKLARININ ÇEŞİTLİ ÇÖPLERLE DOLDUĞUNU İFADE EDEN EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ, DOĞAL YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI İÇİN YETKİLİLERE ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPTI.