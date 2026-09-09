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Kuşadası'nda yaşlılara yönelik beslenme eğitimi: ikinci bahar merkezinde sağlıklı gıda uygulamaları

İkinci Bahar Merkezi'ndeki Sağlık Buluşması'nda Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan, 60+ katılımcılara gıdaların doğru satın alınması, saklanması ve pişirilmesini anlattı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası'nda yaşlılara yönelik beslenme eğitimi: ikinci bahar merkezinde sağlıklı gıda uygulamaları

Kuşadası İkinci Bahar Merkezi'nde sağlık buluşması

Kuşadası Belediyesi İkinci Bahar Merkezi, Davutlar Mahallesi'nde düzenlenen Sağlık Buluşması etkinliğinde 60 yaş ve üzeri kent sakinlerini bir araya getirdi. Etkinlik, yaşlı bireylerin gündelik beslenme alışkanlıklarını güçlendirmeye odaklandı ve katılımcılara pratik bilgiler sunuldu.

Etkinlikte ele alınan konular:

Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan tarafından verilen oturumda, katılımcılara gıdaların doğru satın alınması, paket etiketlerinin okunması, soğuk zincir uygulamalarının önemi ve evde buzdolabı düzeni kurmanın yolları anlatıldı. Ayrıca gıdaların dondurulması ve çözdürülmesi teknikleri, çapraz bulaşmayı önleme yöntemleri ile besinlerdeki vitamin kayıplarını azaltma önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcı değerlendirmeleri ve soru-cevap:

Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapılarak genel sağlık durumları değerlendirildi. Söyleşinin sonunda katılımcılar, merak ettikleri soruları Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan'a yönelterek kişisel uygulamalara yönelik tavsiyeler aldı. Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel döneminde hizmete giren İkinci Bahar Merkezi aracılığıyla 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik bu tür bilgilendirici programlara devam edeceğini duyurdu.

KUŞADASI BELEDİYESİ İKİNCİ BAHAR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN SAĞLIK BULUŞMASI’NDA 60 YAŞ VE ÜZERİ...

KUŞADASI BELEDİYESİ İKİNCİ BAHAR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN SAĞLIK BULUŞMASI’NDA 60 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA GIDALARIN DOĞRU SATIN ALINMASI, SAKLANMASI VE PİŞİRİLMESİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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