Kuşadası'nın 20 yılda 30 bin dönümlük tarım kaybı planlamada uyarıyor

Kuşadası'nın tarım alanı kaybı:

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve ziraat mühendisi Hasan Göçmen, Ekim ayı olağan meclis toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği sunumda kentin arazi kullanımındaki değişimi ve bunun geleceğe dönük etkilerini rakamlarla ortaya koydu. Göçmen, Kuşadası'nın sadece resmi nüfus verileriyle değerlendirilmemesi gerektiğini, ikinci konut sahipleri ve yaz dönemindeki geçici nüfus gibi dinamiklerin de planlama süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Nüfus artışı ve imar baskısı:

Göçmen, 1980'lerden 2025 yılına kadar Kuşadası nüfusunun yaklaşık yüzde 888 oranında arttığını belirterek, mevcut artış hızının gelecekte ciddi altyapı ve mekansal planlama ihtiyacı doğuracağını söyledi. 2050 yılı için sunduğu projeksiyonlarda düşük, orta ve yüksek senaryolara göre kentin nüfusunun 480 bin ile 585 bin arasında değişebileceği ifade edildi. Bu büyümenin su, kanalizasyon, ulaşım, sağlık, eğitim, otopark, yeşil alan ve yangın güvenliği gibi alanlarda yeni gereksinimler ortaya çıkaracağına dikkat çekildi.

Arazi kullanım verileri ve sonuçları:

Sunumda son 20 yıllık döneme ilişkin arazi kullanım değişimleri de paylaşıldı. Buna göre yerleşim alanları yaklaşık 3 bin hektar artarken, turizm alanlarındaki artış yaklaşık 2 bin 830 hektar civarında gerçekleşti. Buna karşın tarım alanlarında 3 bin 88 hektarlık azalma gözlendi; bu da yaklaşık 30 bin dönümlük tarım toprağının kullanım dışı kaldığı anlamına geliyor. Göçmen, bu değişimin yalnızca bugünkü tarımsal üretim açısından değil, gelecek kuşakların üretim kapasitesi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Planlama sorumluluğu ve öneriler:

Meclis üyesi, nüfus artışı olan yerlerde planlamanın sorumluluğunun da arttığını vurgulayarak şunları söyledi: 'Nüfus artıyor diye her yeri yapılaşmaya açamayız'. Kuşadası'nın turizm, ikinci konut ve mevsimsel nüfus gibi özellikleri nedeniyle alınan her imar kararının kent genelinin altyapı kapasitesini etkilediği belirtildi. Sunumun ardından meclis üyeleri ve toplantıya katılanlar, tarım topraklarının korunması, altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir kent modeli oluşturulması yönünde çözüm önerileri paylaştı.

Toplantıda öne çıkan yaklaşım, imar kararlarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmaması; bunun yerine Kuşadası'nın uzun vadede nasıl bir şehir olarak gelişeceğinin bütüncül bir mekansal planlama anlayışıyla ele alınması gerektiği şeklinde özetlendi. Tarım topraklarının korunmasının kentin büyümesinin bedeli olmaması, planlama süreçlerinde önceliklendirilmesi gereken temel ilkeler arasında yer aldı.

KUŞADASI BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ VE ZİRAAT MÜHENDİSİ HASAN GÖÇMEN, NÜFUS ARTIŞININ KENTİN İMAR YAPISI VE TARIM ALANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ RAKAMLARLA AÇIKLARKEN, 2050 YILINDA NÜFUSUN 585 BİNE ULAŞABİLECEĞİNİ BELİRTEREK, "NÜFUS ARTIYOR DİYE HER YERİ YAPILAŞMAYA AÇAMAYIZ" DEDİ.