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Kütahya çinisinde üretim, tasarım ve pazarlama için ortak strateji hazırlanıyor

Zafer Kalkınma Ajansı ile düzenlenen çalıştayda, üretimden pazarlamaya Kütahya çinisinin sürdürülebilir gelişimi için ortak yol haritası hazırlanıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya çinisinde üretim, tasarım ve pazarlama için ortak strateji hazırlanıyor

Çalıştayın amacı ve katılımcılar:

Kütahya’nın geleneksel el sanatları arasında özel bir yere sahip olan çini, "Anadolu’dakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında ilin temsil ürünü olarak belirlendi. Bu kapsamda Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen "81 İl 81 Ürün-Kütahya Çinisi Çalıştayı"na kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile çini sektöründe faaliyet gösteren üretici ve sektör temsilcileri katıldı.

Program yaklaşımı ve beklentiler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programın temel hedefi, illerin ekonomik ve kültürel değerlerini görünür kılmak, yerel üretimi güçlendirmek ve bu değerlerin sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktır. Çalıştayda, programın kapsamı hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Kütahya çinisinin programa dahil edilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve odak grup çalışmalarına geçildi.

Odak grup çalışmaları ve öncelikli konular:

Odak grup oturumları, üretim süreçlerinden pazarlamaya uzanan çok yönlü bir tartışma zemini sundu. Katılımcılar; üretim süreçlerinin geliştirilmesi, kalite ve standardizasyonun artırılması, ustalık standartlarının güçlendirilmesi, tasarım ve ürün geliştirme ile ürün çeşitlemesinin artırılması gibi somut başlıkları ele aldı. Ayrıca marka oluşturma, pazarlama stratejileri, turizmle entegrasyon ve ihracat imkanlarının yükseltilmesi konuları ön plana çıktı.

İş birliği, altyapı ve ticarileştirme:

Toplantıda, çini ürünlerinin ticarileştirilmesi ve ortak altyapı imkanlarının oluşturulması gereği vurgulandı. Katılımcılar, sektördeki aktörler arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin, kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör paydaşlarının koordineli çalışmasının ekonomik potansiyelin hayata geçirilmesinde belirleyici olacağı görüşünde birleşti.

Kültürel mirasın korunması ve tanıtım:

Çalıştayda ayrıca Kütahya çinisinin geleneksel üretim kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiği sıklıkla tekrarlandı. Delegeler, özgün tasarımların geliştirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve çininin ulusal ile uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin artırılmasına yönelik öneriler paylaştı.

Çalıştayda elde edilen görüş, veri ve çözüm önerileri, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından derlenip raporlanacak. Hazırlanacak raporun, Kütahya çinisinin üretimden pazarlamaya; tasarımdan markalaşmaya ve ihracata kadar uzanan süreçlerde yol haritası oluşturması ve ilgili kurumlarla paylaşılması hedefleniyor.

KÜTAHYA ÇİNİSİ İÇİN ORTAK YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR

KÜTAHYA ÇİNİSİ İÇİN ORTAK YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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