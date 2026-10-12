Kütahya il müftüsü Hasan İzmirli göreve başladı: gençlik, kültür ve iş birliğine vurgu

Hasan İzmirli görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kütahya İl Müftülüğüne atanan Hasan İzmirli resmen göreve başladı. Atama sonrasında yaptığı açıklamada, Kütahya’da din hizmetlerini geliştirmek ve toplumun her kesimine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.

Göreve başlama ve teşekkürler:

İzmirli, göreve atanmasının kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, "Germiyanoğulları’nın mirasını taşıyan, çini ve irfan şehri, kuruluşun ve kurtuluşun simgesi Kütahya’mıza İl Müftüsü olarak hizmet etme onurunu şahsıma lütfeden Rabbime hamdediyor; bu ulvi göreve bizleri takdir eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Medeniyetimizin köklü simgelerinden olan bu kadim şehirde din hizmeti yürütmek, yaygın din eğitimini geliştirmek ve hayri faaliyetlere rehberlik etmek bizler için hem ağır bir mesuliyet hem de müstesna bir payedir" dedi.

Gençlik ve eğitim önceliği:

İl Müftüsü İzmirli, sahih dini bilginin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesine öncelik vereceklerini aktardı. Açıklamasında, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır ilkesinden hareketle; sahih dini bilgiyi toplumumuzun her ferdine ulaştırmak, mabedlerimizi ilim ve hikmet merkezleri haline getirmek ve teminatımız olan gençliğimizi milli-manevi değerlerle buluşturmak adına var gücümüzle gayret göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kurumlar arası iş birliği ve vefa:

İzmirli, Kütahya’da din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası iş birliğine önem vereceklerini belirtti. Vali Musa Işın’ın riyasetinde yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını söyleyen İzmirli, "Sayın Valimizin riyasetinde; yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kadirşinas Kütahya halkıyla omuz omuza vererek gönül köprüleri kuracağız" diye konuştu.

Ayrıca geçmişten bugüne kente hizmet eden müftüleri ve din görevlilerini minnetle andığını belirten İzmirli, vefat eden din görevlilerine Allah’tan rahmet dileyerek yeni görev döneminin hayırlara vesile olmasını temenni etti ve Kütahyalılara saygı ve muhabbetlerini iletti.

KÜTAHYA İL MÜFTÜSÜ HASAN İZMİRLİ GÖREVİNE BAŞLADI